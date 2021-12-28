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Tarumar etmek ne demek, ne anlama gelir? Tarumar etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Tarumar#Kelime#TDK
Tarumar etmek ne demek, ne anlama gelir Tarumar etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Farsçadan geçen tarumar etmek kelimesi, ''tarmar'' sözcüğünden türetilmiştir. Tarmar, karışık ve dağınık anlamına gelirken, tarumar etmek, karışıklık çıkarmak, dağıtmak ve bozmak demektir. Bu kelime mecazen hayal kırıklığı ve üzüntü anlamında da kullanılır. Örnek Cümle: ''Beni terk edişi kalbimi tarumar etti.'' Tarumar etmek ne demek, ne anlama gelir? Tarumar etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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Tarumar etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Perişan Etmek 2- Kırmak 3- Harap Etmek 4- Parçalamak 5- Bozmak

 6- Hurdahaş Etmek 7- Altını Üstüne Getirmek 8- Tahrip Etmek 9- Çökertmek

 10- Parça Parça Etmek

 Tarumar etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık olarak 5 yüzyıldır kullanılmakta olan tarumar etmek kelimesinin ilk anlamı, bir şeyin düzenini bozmak ve kargaşa çıkarmaktır. Bu kelime derli toplu bir yeri dağıtmak anlamında da kullanılır. Mecazen tarumar etmek, birini teselli edilemeyecek kadar çok üzmek ve kalbini kırmak demektir.

 Tarumar etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Tarumar etmek birleşik isim değil tamlamadır. Dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar ayrı yazılır. Kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

 Tarumar etmek - Doğru Kullanım

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 Tarumaretmek - Yanlış Kullanım

 Tarumar etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Son model araba kazada tarumar olmuş.

 2- Telefon yere düşünce tarumar oldu.

 

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#Tarumar#Kelime#TDK

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