Tartışma Nedir Ve Nasıl Yapılır? Tartışma Teknikleri, Yöntemi Ve Örnekleri Hakkında Bilgi

Eleştirel düşünmenin önemli bir parçası, tartışmaları yani argümanları tanımlamak, inşa etmek ve değerlendirmektir.

Tartışma Nedir ve Nasıl Yapılır?

Günlük yaşamda, çoğu kişi insanlar arasında geçen bir tartışmayı "Tartışma" olarak tanımlarlar. Fakat mantık ve eleştirel düşüncede bir tartışma, biri sonuç, diğerleri argümanın öncülleri veya varsayımları olan bir ifadeler listesidir.

Örneğin; bir argüman yani tartışma sunmak, sonucu kabul etmek için nedenler olarak bir dizi öncül sağlamaktır. Ayrıca bir argüman yani tartışma sunmak, mutlaka birine saldırmak veya eleştirmek anlamına gelmez. Argümanlar, diğer insanların bakış açılarını desteklemek için de kullanılabilir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

İyi bir iş bulmak istiyorsan çok çalışmalısın. İyi bir iş bulmak istiyorsun. Yani çok çalışmalısın.

Buradaki ilk iki cümle argümanın öncülleridir ve son cümle de sonuçtur. Bu argümanı vermek, sonucu kabul etmek için gerekçeleri önermektir.

Tartışma Teknikleri ve Yöntemleri Nelerdir?

Bir tartışma esnasında sonucu kabul etmek için gerekçeleri önermektir. Dikkat edilmesi gerekenler;

Dogmatik insanlar sebep göstermeksizin iddialarda bulunma eğilimindedirler. Eleştirildiklerinde genellikle kendi fikirlerini savunmak için argümanlar vermede başarısız olurlar,

Eleştirel düşünme becerilerimizi geliştirmek, fikirlerimizi desteklemek için iyi argümanlar verme alışkanlığı geliştirmelisiniz,

Bir görüşü savunmak için, onu desteklemek için birden fazla argüman verip veremeyeceğinizi düşünmeniz gerekmektedir. Ayrıca, fikrinize karşı olası itirazları göz önünde bulundurmalısınız. İyi bir düşünür, bir konunun her iki tarafındaki argümanları da dikkate alacaktır.

Gerçek Hayatta Argümanları Nasıl Belirleriz?

Kolay mekanik kurallar yoktur ve hangilerinin öncül sonuçlar olduğunu belirlemek için genellikle bağlama güvenmek zorundayız. Ancak bazen iş, belirli öncül veya sonuç göstergelerinin varlığıyla daha kolay hale getirilebilir. Örneğin, bir kişi bir açıklama yapar ve ardından "bunun nedeni ..." ifadesini eklerse, o zaman ilk ifadenin, daha sonra gelen ifadelerle desteklenen bir sonuç olarak sunulması oldukça olasıdır. İzlenecek öncülleri belirtmek için kullanılabilecek diğer sözcükler şunları içerir:

dan beri

önce, ikinci olarak, ...

Çünkü/ sonuçta

varsayarsak, gerçeği göz önünde bulundurarak

aşağıdaki ile gösterildiği / gösterildiği gibi

çıkarılabilir / çıkarılabilir / türetilebilir

Elbette bu tür kelimelerin öncülleri belirtmek için kullanılıp kullanılmayacağı bağlama bağlıdır. Örneğin, "öğleden beri buradayım" gibi bir ifadede "beri" çok farklı bir işleve sahiptir, "X çift sayıdır çünkü X 4'e bölünebilir".

Öte yandan, sonuçlardan genellikle aşağıdaki gibi kelimeler gelir:

bu nedenle, şu sonuca varılır:

dolayısıyla sonuç olarak

öneriyor / kanıtlıyor / gösteriyor

gerektirir, ima eder

Argümantasyon İlkeleri Nelerdir?

Ana söylem biçimlerinden biri olan argümantasyon, konu veya disiplin ne olursa olsun eleştirel akıl yürütmeyi içeren hemen hemen tüm görevlere uygulanabilir. Betimleyici yazma, anlatı yazma veya açıklayıcı yazma ile ilişkili olandan daha yüksek bir akıl yürütme düzeyi içerdiğinden, başarılı üniversite düzeyindeki öğrencinin ilkeleri, aslında eleştirel düşünme becerilerini harekete geçiren kavramları anlaması ve bunlara hakim olması çok önemlidir.

Tartışmalı deneme, açıklayıcı deneme ile birçok özelliği paylaşır. Argüman ayrıca bir giriş, gövde ve sonuçtan oluşur. Aynı zamanda büyük bir öncül etrafında inşa edilmiştir. Ek olarak, argümanı geliştirirken kullanılan belirli bir organizasyon modeli vardır.

Argüman terimi, "izleyiciyi tartışmalı bir konu hakkında belirli bir bakış açısını kabul etmeye ikna etmeye yönelik gerekçeli bir girişim" anlamına gelir. Daha ziyade, argümantasyon "mantıklı bir girişimi" temsil eder. Buradaki anahtar kavram "izleyiciyi ikna etmek" dir, yani onları konumunuza inandırmalı, mantığınızı ve kanıtınızı kabul etmelisiniz. Sadece onların kanıtı kabul etmelerini değil, aynı zamanda izleyicinin "belirli bir bakış açısını" kabul etmesini de istemelisiniz.