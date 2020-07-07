Tarsuslu genç fizikçiler dünyanın en iyileri arasında

Kanada Waterloo Üniversitesi’nin astronomi ve fizik departmanları tarafından hazırlanan uluslararası fizik sınavı 'The Sir Isaac Newton (SIN) Physics Exam'da, Türk öğrenciler büyük başarı elde etti. Üst seviye soruların olduğu oldukça zorlayıcı sınavda 11'inci sınıf öğrencileri ter döktü. Uluslararası çaptaki liselerarası sınavda, Tarsus Amerikan Koleji'nin (TAC) 14 öğrencisi, dünyanın en iyi genç fizikçileri arasına girmeyi başardı.

'GURURUMUZ OLDULAR'

Dünya çapında öğrencilerin fizik alanında çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla yapılan sınav, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Uluslararası platformda aynı anda başlayan, 120 dakika süren sınavda dünya genelinde 573 öğrenci en iyi olmak için yarıştı. Farklı ülkelerden liseli gençlerin katıldığı Sir Isaac Newton Fizik Sınavı’na, Tarsus Amerikan Koleji de 14 öğrenciyle katıldı. Uluslararası sınavda TAC’nin beş öğrencisi özel değerlendirilmeye hak görülerek 'En iyi 100' özel sertifikası, dokuz öğrenci ise dünyada ilk yüzde 25’e girerek sertifika almaya hak kazandı.