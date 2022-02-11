Tarsus nerede, hangi şehrin ilçesi? Tarsus Adana'dan ne zaman ayrıldı? Nesi meşhur?

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Tarsus ilçesine baktığımız zaman son derece yoğun bir nüfusa sahip olduğu dikkat çekmektedir. Şehirdeki her insan burada yaşamaktan son derece mutluluk duymaktadır. Bundan dolayı birçok insan Tarsus'un ismini duymaktadır. Zaten bu ilçenin sahip olduğu nüfus birçok ilden daha çok çoktur.

Tarsus Nerede, Hangi Şehrin İlçesi?

Tarsus şehri Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Mersin'e bağlı bir ilçedir. Mersin ilinin Akdeniz Bölgesi için önemi oldukça çoktur. Çünkü denizi ve limanı ile dikkat çeken Mersin önemli bir turizm şehridir. Bu ile bağlı olan Tarsus'ta oldukça popüler şehirler arasında yer almayı başarmaktadır. Çünkü şehirdeki gezilecek ve görülecek yerlerin sayısı oldukça çoktur. Bunun yanında yemek kültürü de son derece gelişmiş olan Tarsus her sene çok sayıda kişiyi ağırlamaktadır.

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Tarsus ilçesi Mersin iline yaklaşık olarak 25 km mesafede yer almaktadır. Yani Tarsus ve Mersin arası çok uzak değildir. Zaten bu şehirlerde yaşayan kişiler sık sık birbirlerine gitmektedirler. Özellikle kara yolunun yanında tren seferlerinin de olması Tarsus ve Mersin arasında gidip gelmeyi kolaylaştırmaktadır.

Tarsus Adana'dan Ne Zaman Ayrıldı?

Tarsus ilçesi Adana ve Mersin'e yakınlığı ile bilinmektedir. Bu ilçeyi birçok kişi Adana'ya bağlı olarak bilmektedir. Ancak resmi kayıtlara göre Tarsus ilçesi Mersin'e bağlıdır. Tabi eskiden bu ilçenin Adana'ya bağlı olduğu da bilinmektedir. Zaman geçtikçe Tarsus ilçesi Adana'dan ayrılarak Mersin iline bağlanmıştır.

1852 yılına kadar Mersin'in Tarsus kazası içerisinde yel aldığı görülmektedir. Daha sonra 1864 yılında ise Mersin ve Tarsus birbirinden ayrılmıştır. 1867 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi ile Tarsus'un Adana vilayetine bağlandığı görülür. Mersin ve Tarsus 1877 yılına gelindiğinde Adana'ya bağlı birer kaza merkezi olmuşlardır. 1888 tarihine gelindiğinde ise Mersin Adana vilayetine bağlı bir sancak merkezi olmuştur. Tarsus'ta Adana'dan ayrılarak Mersin'e bağlanmıştır.

Nesi Meşhur?

Tarsus şehrinde meşhur olan birçok yiyecek ve içecek bulunmaktadır. Bundan dolayı bu şehir ilgi çekici hale gelmiştir. Şehre gelen kişiler bu yiyecek ve içecekleri denemeden dönmemektedirler.

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Şalgam ve Kazan Simidi

Tarsus'un en meşhur içeceği Tarsus şalgamıdır. Doğal koşullarda yapılan bu içecek çok lezzetli olmaktadır. Ayrıca şehre özel olan kazan simidi de çok sevilmektedir. Özellikle şalgam ve kazan simidi sık sık beraber tüketilmektedir.

Fındık Lahmacun

Lahmacunun en güzel hali olan fındık lahmacun Tarsus'ta çok lezzetli yapılmaktadır. Özel olarak yapılmış olan taş fırınlarda odun ateşi ile pişirilen küçük lahmacunlar sıcak sıcak tüketilmektedir.

Humus

Humus yiyeceği birçok şehirde meze olarak sunulmaktadır. Ancak bu yiyecek Tarsus ilçesinde yemek olarak tüketilmektedir. Ana maddesi nohut olan bu yemeğin tereyağlı, pastırmalı ve daha birçok çeşidi bulunmaktadır.

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Karsambaç ve Bici Bici

Karsambaç ve bici bici kardan yapılan sıvı bir içecektir. Tabi sadece içecek değil aynı zamanda yenende bir tatlıdır. Tarsus'a giden herkesin karsambaç ve bici biciyi çok merak ettikleri görülmektedir.

Biberli

Lahmacunun biberli versiyonu da Tarsus'ta çok sık yapılmaktadır. Küçük küçük açılan hamurların üzerine salçalık biber ve soğandan yapılmış olan iç harç konularak biberli pişirilir.

Tarsus Gezilecek Yerler

Tarsus Şelalesi

Tarsus Barajı

Kelopatra Kapısı

St. Paul Kuyusu

Ashab-ı Kehf

Taşkuyu Mağarası

Tarsus Şehir Müzesi

Yarenlik Alanı

Kubat Paşa Medresesi

Danyal Peygamber Kabri