Tarladan fen lisesine

İlçeye bağlı Kalınkoz Mahallesinde bulunan Kalınkoz Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Aylin Meray, sınav sonucunu ailesine ait tütün tarlasına ziyaretine gelen okul müdürü Özgür Aydın'dan aldı. Kendisinin fen lisesini kazandığı haberini alan Meray önce şaka sandı, sonra ciddi olduğunu öğrenince mutluluk gözyaşı döktü. Meray, yazın hem ailesine yardım hem de harçlığını çıkarmak için tarlada çalıştığını söyledi. Tavas Özay Gönlüm Fen Lisesi’ni kazandığını öğrendiğini anlatan Meray, "Köyde tarlada internet çekmiyordu. Müdürümden ricada bulundum. Sağ olsun sonucu yanıma gelerek sürpriz yaparak söylemek istemiş. Tarlaya kadar geldi. Bir yıl boyunca verdiğim emeğin karşılığını almış oldum. Düzenli ders çalışarak fen lisesini kazandım. Beni sınava hazırlayan öğretmenime ve aileme teşekkür ediyorum. Liseden sonra doktor olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışacağıma söz veriyorum" dedi.

Okul müdürü Özgür Aydın ise öğrencisini başarısından dolayı tebrik etti.