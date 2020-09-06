Tarladan eğitime... Mobil EBA her yerde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, “EBA’ya ulaşamayan çocuk kalmayacak” talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı personeli adeta seferberlik ilan etti. Bugüne kadar EBA’ya hiç girememiş ya da çok kısa girmiş öğrenciler tek tek tespit edildi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki çocuklara ulaşmak için çalışma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, kırsal mahallelerdeki çocukları buldu. İnternet ve tablet taşıyan Mobil EBA aracı tarlalarda çalışan öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler rehber öğretmenleri yanlarına gittiğinde tarlada domates topluyordu. Domatesler öğrenciler ve öğretmenleri tarafından çadırlara taşındı. Her birine birer tablet verilen öğrenciler hayatlarında ilk kez internet üzerinden yapılan canlı derslere katıldı.

HEPSİNE ULAŞACAĞIZ

Mobil EBA ekibinde görevli öğretmen Ayşe Nur Bektaş, "Öğrencilerimiz tarım işinde çalışıyorlar ve çok zor durumdalar. Ulaşabildiğimiz her yere gidip eğitim almalarını sağlayacağız" dedi.