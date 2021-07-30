Tarlada telafi eğitimi

Tarım alanlarında çalışmak için yaz aylarında göç eden mevsimlik işçilerin çocukları için de telafi eğitimi yapılıyor. Adana, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Manisa, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Hatay’da “Telafide Ben de Varım” programı için “Mobil Okullar” oluşturuldu. Mobil Okullarda çocuklar bütünsel bir yaklaşımla psikososyal destek alabildiği gibi öğretmen ve velilere yönelik eğitimler de yapılıyor.

BAKAN SELÇUK ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI

Türkiye’nin her yerinde “Telafide Ben de Varım” kapsamındaki etkinliklerde çocuklarla buluşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kez de Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Çimşit Mahallesi’ndeki Mobil Okul’a konuk oldu. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki çadır bölgesinde kalan ailelerin her kademeki 62 çocuğunun yürüttüğü telafi faaliyetlerine eşlik eden Bakan Selçuk, okuma yazma, zekâ oyunları, okul öncesi etkinlik, müzik, açık hava oyunları ve masal sınıflarını ziyaret etti. Ziya Öğretmen, çocuklarla yumurta deneyi yaptı, mendil kapmaca oynadı.

FIRSAT ADALETİ İÇİN

Farklı bölgelerde, farklı ihtiyaçları olan tüm çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın kendi sorumlulukları olduğunu vurgulayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları için neler yapabiliriz, sorusu aslında uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu sene salgınla ortaya çıkan durumu dikkate alarak fırsat adaletini nasıl ilerletebiliriz diye düşündük. Tarım işçilerinin yaz aylarındaki hareketliliği nedeniyle çocuklarımızın eğitime erişiminde sorun yaşanmaması için tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 11 ilimizde “Mobil Okul” projesini başlatıyoruz. Bu projede gönüllü öğretmenlerimiz görev alıyor. Meslektaşlarımız öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek gereken içeriği hazırlıyor. Sosyal duygusal, fiziksel, kültürel, sportif, akıl oyunları alanında, okuma yazmadan matematikteki temel kavramlara kadar her alanda eğitim faaliyetlerini sürdürüyorlar.”

Mobil Okullarda öğretmen desteği, her türlü araç gereç ve materyal desteği bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, projeye katkı veren öğretmenlere şükran borçlu olduklarını dile getirdi. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sağlanan eğitimin kalitesini artırmak için başka çalışmaların da hayata geçirileceğini duyuran Selçuk, “Bu çocuklar hepimizin... Telafide Ben de Varım projesine, Mobil Okul Projesi’ne destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.