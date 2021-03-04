Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir insanın emek vermeden hiç bir işin üstesinden gelemeyeceğini ifade eden atasözlerinden biri de Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz atasözüdür.

Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz Atasözünün Anlamı

Toplumumuzda atasözlerinin büyük önemi söz konusudur. Çünkü atasözlerinin her biri bir öğüt niteliği taşır. Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz atasözü de bu bakımdan insanlara önemli bir yol gösterici olmaktadır.

Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz atasözünün anlamı ise şu şekildedir; Hakkını vererek işini yapmayan ve işinin gereklerini yerine olması gerektiği şekilde getirmeyen kişi, o işten verimli bir sonuç elde edemez.

Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz atasözünün cümle içinde kullanımına örnek:

- Sana verilen sorumlulukları yerine getirmen gerekir. Unutmamalısın ki "Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz."