Tarlada açan çiçeklere TEV'den büyük destek

Tarlada çalışan bu dört genç bu yıl girdikleri üniversite sınavında yüksek puanlara ulaşmıştı. TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, 4 gence destek vermek için harekete geçtiklerini söyledi. Rona Yırcalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulu bir an önce harekete geçme konusunda görüş birliğine vardı. TEV Genel Müdürü Günay, şunları söyledi: “Yönetim kurulumuzun kararı ile hemen çocukların okulları ve aileleri ile temasa geçtik. 21 Eylül’de başlayacak başvuru sürecine onları da dahil ettik. Sadece bu dördüne değil, bölgede onlar gibi olan onlarcasına kucak açmaya hazırız. Bu çocuklarımız 9 ay boyunca ayda 700 lira alacaklar. Ayrıca TEV akademi adı altında uzaktan öğrenim platformumuzda hem kişisel hem de akademik gelişimleri için destek vereceğiz. TEV’den eskiden burs almış olan bugünün yöneticileri de bu gençleri birebir destekleyecek. Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Bahadır Erdem, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Hacer Aksoy’a mentorluk yapacak.Diyarbakır Ergani’de yaşayan ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği’ni kazanan Hacı Aksoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan ikizi Hacer Aksoy, Ergani Ziyaret Köyü’nde yaşayan, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan Mehmet Yavuz Arat, Viranşehir’den Ordu’da fındık toplamaya giden ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazanan Zeynep Kırmızıgül’e öğrenim hayatları boyunca destek vermeyi arzuluyoruz.



BAŞVURULAR 21 EYLÜL’DE



Önümüzdeki haftadan itibaren üniversite burs başvurularını bekliyoruz. İstisnasız tüm başvuruların internet ortamında tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle öğrencilere özellikle yardımcı olmak üzere rehber öğretmenlerimizi, bölgelerindeki halk evlerine, okullara başvurup, destek olmaya davet ediyoruz. Bu yıl 7500 öğrenci bu burslardan yararlanacak.



KORONA VEFA FONU



Bu dönem aynı zamanda ‘Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’ ile korona fonu başvurularını da kabul ediyoruz. Bu fonla koronadan vefat eden sağlıkçıların çocuklarına, tüm vefat edenlerin ihtiyaç içinde olan çocuklarına, korona yüzünden ciddi olarak iş göremez hale gelenlerin çocuklarına burs veriyoruz. Bu başvurular da sonraki hafta başlayacak. Burs başvuruları için adresimiz:

//www.tev.org.tr/2020-1/burslar.html”