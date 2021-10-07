Tarla Kuşu Nedir Ve Ne Yer? Tarla Kuşu Özellikleri Ve Türleri

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Tarla kuşu, genellikle İspanya’nın güneyinde ve Kuzey Afrika’da yaşayan bir kuş türüdür. Tarla kuşunun en dikkat çeken özelliği ise, yuvasını yere yapmasıdır. Bu nedenle de sıkça yuvasına yakın yerlerde dolaşır.

Tarla Kuşu Nedir ve Ne Yer?

Tarla kuşu, Tarla kuşu türünün yaşadığı ortamda kamufle olmasını sağlayan bir dış görünüşü vardır. Tarla kuşu (Alauda arvensis), toygar, ya da turgay, çayır kuşu isimleri ile de bilinen, toygargiller (Alaudidae) familyasına ait olan küçük ve ötücü bir kuş türüdür. Özellikleri arasında ise, 100'e yakın kuş türünün sesini taklit etmesi yer alıyor. Beslenmesini ise, dane, tohum, salyangoz ve böcek yiyerek gerçekleştirir. Dünya genelinde ise, Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da daha çok görülür.

Tarla Kuşu Özellikleri ve Türleri

Tarla kuşu, Alaudidae ismi verilen kuş ailesinin bir üyesidir. Latince ismi ise, passeri olan bu ötücü kuşların önemli kısmı bu ailenin içine dahil edilir. Tarla kuşu, ortalama olarak 10 cm uzunluğunda oldukça küçük bir kuştur. Ufak olmasının yanı sıra kahverengi tonlarında tüylere sahip olması bu türün fark edilmesini daha da zorlaştırır. Bu kuş türünün kendini gizleyebilme yeteneği çok gelişmiştir. Kuş gözlemciliği yapan insanlar bu türe genellikle, ”bozkır hayaleti” ismini verir. Tarla kuşu, yaşamak için yarı kurak bölgelerde bulunan açık alanları ve geniş ovaları tercih eder.

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Tarla kuşu, genellikle İspanya’da yer alan Ebro vadisinde ve Layna bozkırında yaşar. Ama aynı zamanda Rincón de Ademuz’da biberiye bitkisinin çok görüldüğü alanlarda da sıkça görülür. Tarla kuşu, sabahları ötmesi ile dikkat çeker. Özellikle de şafak vaktinden hemen önce ötmeye başlar. Ses tonu ise çok melodiktir ve insanda farklı bir his uyandırır. Çıkardığı seslerin de pek çok farklı anlamı vardır. Ama genellikle kendi bölgesini işaret etmek ve belli etmek için ses çıkarır.

Erkek tarla kuşları, uçarken şarkı söylerler. Bu sayede de çiftleştikleri bölgeleri korurlar. Aynı zamanda da dişilerin dikkatini çekerler. Ama bazı dişi tarla kuşu cinslerinin de benzer sesleri çıkardığına dair belirlenmiş olan bazı kanıtlar bulunsa da, dişi tarla kuşlarının şarkı söylediğine dair bulunmuş olan herhangi bir kanıt yoktur. Bu ötücü kuş, hepçildir. Yani yerdeyken beslenir. Genellikle de böcekler en sevdikleri yiyeceklerdir. Pek çok böcek türünü yiyebilirler. Bunlara ek olarak, otlarla, tohumlarla, meyvelerle, yapraklarla ve çiçeklerle de beslenirler.

Tarla kuşu yuvasını yere yapar ve bu onun en belirleyici özellikleri arasında yer alır. Yuvasını korumak için otları, çalılıkları, toprağı ya da taşları kullanır. Tarla kuşunun yuvası da genellikle fincan şekline benzer. Yapılan araştırmalara göre, dişi üç ya da beş yumurta bırakır. Kuluçka süresini tek başına geçirir. Kuluçka süreci ile ilgili sınırlı bir bilgiye sahiptir. Bu sürecin yaklaşık olarak 12 gün sürdüğünü biliniyor. Aynı zamanda da yumurtadan çıkan yavrular, 8 günden sonra yuvadan ayrılır. Bu türün üreme mevsimi genellikle mart sonunda başlar ve temmuz ayının başına kadar da devam eder. Tarla kuşu, ürediği bölgede bir yıl süre ile kalır. Tarla kuşunun yuvasına avcıların saldırma oranı oldukça yüksektir.