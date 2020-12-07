Tarla Bitkileri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Tarla bitkileri bölümü, bitkilerin verimli bir şekilde yetişmesi ve doğru tarım yöntemlerinin kullanılmasının öğretildiği bir bölümdür. Tarla bitkileri bölümünde nitelikli personeller yetiştirilir.

Tarla Bitkileri Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İnsanların temel ihtiyaçlarından bir tanesi de beslenmedir. beslenme ihtiyacının giderilmesi için sağlıklı ve yenilebilir tarla bitkilerine ihtiyaç duyulur. Nitekim beslenme ihtiyacının çoğunluğu tarla bitkilerinden elde edilmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı verimli bir hasat yapabilmek adına tarla bitkileri bölümüne ihtiyaç duyulmuştur.

Tarla Bitkileri Nedir?

Toplumların besin ihtiyacının sağlanması için hayvansal gıdaların yanı sıra tarla bitkilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tarla bitkilerinin doğru yetiştirme metotlarına da özen gösterilmelidir. Aynı zamanda tarla bitkilerinin yetiştirilmesinde son teknoloji üretim araçları kullanılır.

Tarla Bitkileri Bölümünün Amacı Nedir?

Tarla bitkileri bölümünün amacı bu bölümde çalışacak nitelikli kişilerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Özellikle çağdaş teknolojiler kullanılarak ziraat sektöründe önemli atılımlar yapılabilir. Tarla bitkileri bölümü de bu yönde eğitimler vererek alanında donanımlı kişileri sektöre kazandırır.

Tarla Bitkileri Mezunu Ne İş Yapar?

Tarla bitkileri bölümünden mezun olan kişiler meslek hayatlarında ziraat işleri ile uğraşılar. Aynı zamanda son teknoloji üretim araçlarını kullanarak verimli ve sağlıklı bir üretim potansiyeline ulaşmayı hedeflerler.

Tarla Bitkileri Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerde yer alan tarla bitkileri bölümü çoğu öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Son yılların en gözde alanlarından olan bu bölümde 4 yıllık lisans eğitimi de verilmektedir.

Tarla Bitkileri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Tarla bitkileri okumak isteyen kişiler tarıma ve toprağa ilgi duymalılar. Bunun yanı sıra disiplinli çalışabilen sorumluluk sahibi kişiler bu bölümde okuyabilirler. Araştırmayı seven ve güncel konular ile yakından ilgili bu kişiler tarla bitkileri bölümünü tercih edebilirler.

Tarla Bitkileri Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerin ziraat fakültelerine bağlı olan tarla bitkileri bölümünde öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bu fakültede başlangıç düzeyinde İngilizce eğitimi verilmektedir

Tarla Bitkileri Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki tarla bitkileri bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde eğitim görmek isteyen kişiler üniversite sınavında sayısal puan türünde iyi bir puan almalılar. Bunun için de üniversite sınavında Matematik ve Fen Bilimleri sorularının çözülmesi gerekir.

Tarla Bitkileri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarla bitkileri bölümünde kültür ve alan dersleri verilmektedir. Bu dersler ise genellikle tarımsal mekanizasyon, genel kimya, ölçme bilgisi, toprak bilgisi ve bitki besleme, bitki ıslahına giriş, tarla tarımı ve bitki doku kültürleri olarak bilinmektedir.

Tarla Bitkileri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Tarla bitkileri bölümünün iş imkanları oldukça yüksektir. Bu bölümden mezun olan kişiler bakanlıklarda, laboratuvarlarda, çiftlikler ve gıda sektöründe çalışabilirler. Hem özel hem de devlet sektöründe oldukça geniş iş imkanları bulunmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Tarla bitkileri bölümünden mezun olan kişiler çeşitli araştırmalar yapmak için akademik kariyer yapabilirler. Bunun yanı sıra laboratuvar ortamında çalışarak detaylı raporlar da oluşturabilirler. Aynı zamanda tarla bitkileri bölümünden mezun olan kişiler çeşitli çiftliklerde ve ilaç sanayine hammadde üretilen firmalarda da görev alabilirler. Çünkü bu bölüm mezunları için iş olanakları oldukça fazladır.

Tarla Bitkileri Çalışma Alanları Nelerdir?

Tarla bitkileri bölümünden mezun olan kişiler için pek çok farklı çalışma alanı bulunmaktadır. Özellikle de devlet sektöründe ve özel sektörde çalışma imkanları bulunuyor. Gıda sektöründe neredeyse her alanda çalışabilen mezunlar ihtiyaç halinde çiftliklerde çeşitli çalışmalar yürütebilirler. Bu kapsamda üniversitelerini başarı ile bitiren kişiler "Tarla Bitkileri Lisans Diplomasını" elde ederler. Bu diploma sayesinde ise çok rahat bir şekilde iş bulabilirler.

Tarla Bitkileri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde tarla bitkileri bölümü olan pek çok üniversite bulunmaktadır. Özellikle de Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki bu bölümde eğitim alınabilir. Bunun yanı sıra tarla bitkileri bölümünde okumak isteyen kişiler Çukurova Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Dicle Üniversitesini de tercih edebilirler. Bu üniversitelerden birinde bulunan tarla bitkileri bölümünde eğitim alma imkanı bulunur.