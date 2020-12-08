Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü, tarım konusundaki verimliliği ve çeşitliliği arttırmak için çalışan disiplinlerden biridir.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Tarımsal Genetik Mühendisliği, tarım alanında çalışmalar üretecek ziraat mühendisleri yetiştirmek için kurulmuş bir bölümdür. Türkiye'de tüm üniversitelerde olmamakla birlikte, belirli üniversitelerde okunabilen bir bölümdür. Bu bölüm öğrencileri okuldan mezun olduktan sonra Ziraat Mühendisi unvanına sahip olurlar.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümünde okuyan bir öğrenci, ziraat mühendisliği alanının hemen hemen tüm temel bilgilerine sahip olur. Bölümü okuyan öğrenci hem biyoteknolojik ıslah yöntemleri, hem de tohum teknolojileri anlamında geniş bilgi sahibi olur. Bu bölümde tamamen bilimsel yöntemlere bağlı olan çalışmalar yürütülür. Kısacası Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümünün temel amacı, alanında uzmanlaşmış ziraat mühendisleri yetiştirmek ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu tarımsal çalışmaları gerçekleştirebilmektir.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olmuş bir öğrenci Ziraat Mühendisi olur ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirir.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans eğitimi kapsar ve toplamda 8 dönemden oluşur. Öğrenciler bu 8 dönemi de başarıyla tamamladıktan sonra mezun olurlar.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okuyacak öğrencilerin, bu alandaki tüm teknolojik gelişmeleri takip etmeleri ve bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu bölümü tercih edecek olan öğrenciler pratik yapmaya ve kendini geliştirmeye eğilimli öğrenciler olmalıdır. Tüm öğrencilerin araştırma yapmaya ve kendilerini geliştirmeye ilgi duymaları gerekir.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü İngilizce midir?

Türkiye'de Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü yalnızca Niğde Üniversitesi'nde bulunmaktadır. Bölüm bu üniversitede İngilizce olarak okunmaktadır.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü sayısal (SAY) puan türü ile öğrenci almaktadır. Sayısal puan türünün bir diğer adı da MF'dir. Eğer üniversiteye giriş sınavında SAY puan türünde bölüme girmek için gerekli olan puanı alırsanız, bölümü okumak için bu yeterlidir.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümü okuyan öğrenciler birinci sınıfta matematik, kimya ve botanik gibi temel derslerin eğitimini alırlar. Aynı zamanda temel ziraat mühendisliği bilgileri de birinci sınıfta öğrenilir. İkinci sınıfta Tarımsal Genetik Mühendisliği derslerine giriş yapılmaktadır. Üçüncü sınıfta hem tarımsal genetik mühendisliği hem de ziraat mühendisliği temel eğitimleri tamamlanmış olur. Son sınıfta ise öğrenciler ileride uzmanlaşacakları alanların derslerine yoğunlaşırlar.

4 yıl ve 8 dönem boyunca pek çok ders görecek olan öğrencileri alacakları derslerden başlıcaları şu şekildedir:

Botanik

Genel Kimya

Zooloji

Tarım Tarihi ve Deontolojisi

Organik Kimya

Genel Mikrobiyoloji

Tarım Ekonomisi

Genel Bitki Fizyolojisi

Bahçe Bitkileri

Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Tarımsal üretim ve benzer alanlarda hizmet veren tüm firmalarda iş bulabilirler. Eğer isterlerse danışmanlık hizmeti vermek adına kendi işletmelerini oluşturabilirler. Bu bölüm mezunları aynı zamanda belirli bakanlıkların bünyesinde bulunan kurumlarda da çalışabilirler. Bu bakanlıklar şunlardır:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Aynı zamanda bu bölümden mezun olan öğrenciler kooperatiflerde, üretici birliklerinde ya da Tarım İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışma imkanı bulabilirler. Kooperatiflere ve üretici birliklerine örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Tarım ve Kredi Kooperatifi

Tariş

Çukobirlik

Pankobirlik

Tire Süt Kooperatifi

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler, tohumculuk, bitki ıslahı gibi alanlarda çalışabilirler. Türkiye'de bu bölümden mezun olan öğrenciler yine tohum genetiği üzerine de çalışmalar yürütmektedirler.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü Türkiye'de Niğde Üniversitesi'nde, Tarım ve Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'nde İngilizce olarak okunabilmektedir.