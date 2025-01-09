×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimTarımsal eğitimin 179’uncu  yıl dönümü

Tarımsal eğitimin 179’uncu  yıl dönümü

Güncelleme Tarihi:

#Tarımsal Eğitimin 179’Uncu  Yıl Dönümü#Niğde#Ömer Halisdemir Üniversitesi
Tarımsal eğitimin 179’uncu  yıl dönümü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 16:01

Türkiye'de tarımsal eğitimin 179’uncu yıl dönümü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kutlanacak. 10 Ocak 1846'da ilk Ziraat Mektebinin açılışı tarımsal eğitimin de başlangıcı kabul ediliyor. 10 Ocak’ta düzenlenecek törenler ise ilgili fakültenin ve öğrenci kulüplerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca, tarım bilimleri fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin mesleğe adım attıklarını simgeleyen “Tulum Giyme Töreni” yapılacak.

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre; etkinlikler kapsamında, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül, “Tarım, Gençlik ve Gelecek” konulu panelde konuşmacı olarak yer alacak. Panelde, tarımın geleceği ve gençlerin bu alandaki rolü ele alınacak. Ayrıca meslekte 35 yılını dolduran ziraat mühendislerine ödül töreni gerçekleştirilecek. Kutlama programı, üniversitede tarım ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi ve türkü dinletisi ile sona erecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarımsal Eğitimin 179’Uncu  Yıl Dönümü#Niğde#Ömer Halisdemir Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!