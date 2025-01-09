Tarımsal eğitimin 179’uncu  yıl dönümü

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre; etkinlikler kapsamında, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül, “Tarım, Gençlik ve Gelecek” konulu panelde konuşmacı olarak yer alacak. Panelde, tarımın geleceği ve gençlerin bu alandaki rolü ele alınacak. Ayrıca meslekte 35 yılını dolduran ziraat mühendislerine ödül töreni gerçekleştirilecek. Kutlama programı, üniversitede tarım ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi ve türkü dinletisi ile sona erecek.