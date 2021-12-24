Tarım ne demek, ne anlama gelir? Tarım kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Tarım kelimesi bütün anlamı ile beraber merak edilen sözcükler arasında yer alır. Özellikle bir ülke için en önemli anlama sahibi kelimeler içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Tek başına ya da cümle içerisinde taşımış olduğu anlam ile beraber farklı yerlerde kullanılabilir.

Tarım Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Az ya da çok pek çok kişi tarım kelimesinin ne anlama geldiğini bilir. Ancak tam olarak öne çıkan anlamı ile beraber; yararlı ve gerekli bitkileri yetiştirmek, doğru ürün elde edebilmek için toprak üzerine yapılan çalışmalar tarım olarak ifade edilir. Özellikle yaşamın devam edebilmesi amaçlı en önemli çalışmalar arasında geldiğini söylemek mümkün.

Tarım Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı vakit tarım kelimesi aşağı yukarı birçok kişinin bildiği anlam üzerinden öne çıkar. Tam olarak ise gerekli ve yararlı bitkilerin yetiştirilmesi üzerinden, doğru ürün elde etmek amaçlı Toprak üzerine yapılan çalışmalar olarak ifade edilir. Bu anlamı ile beraber günlük yaşamda en yaygın kullanılan sözcükler içerisinde yer alır.