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Tarım ne demek, ne anlama gelir? Tarım kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tarım#Tarım Ne Demek
Tarım ne demek, ne anlama gelir Tarım kelimesinin TDK sözlük anlamı

Ülke adına en önemli kelimeler içerisinde tarım sözcüğü gelmektedir. Herkes tarafından bilinen bir kelime olması ile beraber, belli bir tanımı da olduğunu ifade etmek mümkün. O konuda tam tanımı öğrenmek isteyen birçok kişi bir internet üzerinden bilgi almaya çalışmaktadır. Peki tarım ne demek, ne anlama gelir? Tarım kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilen bilgiler.

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Tarım kelimesi bütün anlamı ile beraber merak edilen sözcükler arasında yer alır. Özellikle bir ülke için en önemli anlama sahibi kelimeler içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Tek başına ya da cümle içerisinde taşımış olduğu anlam ile beraber farklı yerlerde kullanılabilir.

 Tarım Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Az ya da çok pek çok kişi tarım kelimesinin ne anlama geldiğini bilir. Ancak tam olarak öne çıkan anlamı ile beraber; yararlı ve gerekli bitkileri yetiştirmek, doğru ürün elde edebilmek için toprak üzerine yapılan çalışmalar tarım olarak ifade edilir. Özellikle yaşamın devam edebilmesi amaçlı en önemli çalışmalar arasında geldiğini söylemek mümkün.

 Tarım Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı vakit tarım kelimesi aşağı yukarı birçok kişinin bildiği anlam üzerinden öne çıkar. Tam olarak ise gerekli ve yararlı bitkilerin yetiştirilmesi üzerinden, doğru ürün elde etmek amaçlı Toprak üzerine yapılan çalışmalar olarak ifade edilir. Bu anlamı ile beraber günlük yaşamda en yaygın kullanılan sözcükler içerisinde yer alır.

 

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