Tarihi sıralar boş kaldı

1849 yılında açılan Beyoğlu Anadolu Lisesi, Kırım Savaşı, Osmanlı-Rus Harbi ve 1. Dünya Savaşı dönemlerinde üç kez kapatılmış ve sıraları öğrencisiz kalmıştı. O yıllardan sonra ilk kez 2020 yılında yani koronavirüs pandemisi dünyayı sarınca sıralar bir kez daha boş kaldı. O binlerce öğrencinin oturduğu sıralar, şu anda sadece seçmeli ders olan Almanca ve Fransızca sınıflarında kullanılıyor. Bazı öğrenciler seçmeli derslerini belirlerken sırf bu sıralarda oturmak için Almanca veya Fransızca’yı tercih ettiklerini söylüyor.

O DA BURADA OKUDU

İngiliz elçilik mensuplarının kız çocukları için ortaöğretim düzeyinde bir okul olarak kurulan Beyoğlu Anadolu Lisesi bir süre karma eğitim verse de 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yeniden yalnızca kızlara eğitim veren bir kurum haline döndü. Okulun mezunlarından biri de Kazım Karabekir’in kızı Timsal Yıldıran (Karabekir). O zamanki adıyla ‘English High Scholl For Girls’ten 1958 yılında mezun olan 80 yaşındaki Timsal Hanım okul sıralarını ve öğrencilik yıllarını şöyle anlatıyor:

“Çok anılarımız var o sıralarda. Çok disiplinli bir okuldu. Başında okulun kepi varsa tek başına bir yere gidemezdin. Sokak ayakkabısı farklı, okul ayakkabısı farklıydı. Çok iyi bir eğitim aldık biz o dönemde. Hocalarımızın hepsi İngiltere’den gelmişti. Çok bilindik isimler de o sıralardan geçti. Mesela Tomris Uyar benim bir üst dönemimdi.”

‘SIRALAR ÇOK ETKİLEYİCİ’

Şu anda 10. sınıf öğrencisi olan Zeynep Yavuz, “Sınıfa ilk girdiğimde şoke olmuştum. ‘Bunlar kaç yıllık acaba? Ne güzel ne değişik sıralar’ demiştim. Okulun ilk kurulduğu zamandan bu yana halen aynı sıralar kullanıldığı için insan ister istemez ‘Kimler geldi, kimler geçti’ diye düşünüyor. Çok etkileniyorum bu sıralara oturunca” dedi.

Okul müdürü Gülay Hacısalihoğlu da “Çocuklar bir nevi geçmişten gelen değerlerin günümüzle harmanlandığı açık bir müzede eğitim görüyorlar” diye konuştu.