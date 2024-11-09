Tarihi Atatürk Portresi Anıtkabir’de sergilenecek

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Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılmış ve o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan tarihî Atatürk portresi, 2024 yılında MEB’in envanterine dâhil edildi. Atatürk'ün tarihî portresi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar 15 gün boyunca ‘Orijinal Atatürk Portresi Sergisi’nde Anıtkabir'de tüm ziyaretçilere açık olacak.

KIYMET BİÇİLEMEYECEK BİR ESER

1961 yılında Ankara'da toplanan ve Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan başkanlığında oluşan 6 kişilik komisyonun raporunda, resmin o güne kadar yapılmış tüm Atatürk resimlerinden daha önemli ve kıymet biçilemeyecek bir eser olduğu belirtilerek şu cümleler yer alıyor:

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“Bu tablo tamamen tarihîdir, yani Büyük Atatürk'ün o zamanki hâlini aslına tamamen uygun olarak ifadelendirmektedir. Yüz, göz ve saç rengi tamamıyla gerçeğe uygundur. İşleniş tarzı itibarıyla şimdiye kadar görülen Atatürk resimlerinin hepsinden daha üstün ifadelidir. Bu portrede Atatürk'ün iradesini, kudretini, azmini, asaletini, zekâsını, sevimliliğini ve büyük insanlığını bir arada görmek ve duymak mümkündür. Portrede kullanılan renkler gayet ahenkli ve iyi kıymetlendirilmişlerdir. Netice: Bu eser yalnız tarihî kıymet olarak değil, aynı zamanda Türk milletine ve sanatkârlarına hakiki Atatürk'ü göstermesi bakımından kıymet biçilemeyecek değerde bir eserdir. Bu portrenin aslının taşıdığı kıymetlerden hiç kaybetmeden teksirinin temini çok mühimdir. Bu şaheser portrenin sahasında dünyaca şöhret yapmış ve güven kazanmış bir müesseseye büyük Atamızın ululuğuna yaraşır bir hassasiyetle çoğaltılması şarttır."