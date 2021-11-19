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Tarih öncesi çağlar sırasıyla nelerdir ve kaça ayrılır? Tarih öncesi çağların en uzun süreni hangisidir

#Tarih Öncesi Çağlar Sırasıyla Nelerdir Ve Kaça Ayrılır?#Özellikler#Tarih
Tarih öncesi çağlar sırasıyla nelerdir ve kaça ayrılır Tarih öncesi çağların en uzun süreni hangisidir

Geçmişten günümüze gelene kadar birçok çağ yaşanmıştır. Bu çağların bazıları kısa sürerken bazıları ise oldukça uzun sürmüştür. Tabi tarih öncesi çağların özellikleri ise birbirinden farklı olmuştur. Tarih öncesi çağlar sırasıyla nelerdir ve kaça ayrılır? Tarih öncesi çağların en uzun süreni hangisidir tüm detayları ile derledik.

 

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Tarih öncesi çağlar belirli bir düzene göre ayrılmıştır. Bu çağları ayıran çok büyük olaylar yaşandığı bilinmektedir. Yaşanan olaylar bulunduğu çağı etkilediği için yeni çağlar ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak geçmişin izleri günümüze kadar gelmiştir. Çağları tek tek aldığınız zaman daha iyi anlayabilirsiniz.

Tarih Öncesi Çağlar Sırasıyla Nelerdir ve Kaça Ayrılır?

Tarih öncesi çağlar 5 ana başlığa ayrılmaktadır;

Paleolitik Çağ (MÖ 2.000.000 - MÖ 10000)

Mezolitik Çağ (MÖ 10.000 - MÖ 8000)

Neolitik Çağ (MÖ 8000 - MÖ 5500)

Kalkolitik Çağ (Taş - Bakır Çağı MÖ 5500 - MÖ 3000)

Maden Çağları (MÖ 3000 - MÖ 1200)

1. Paleolitik Çağ (MÖ 2.000.000 - MÖ 10000)

Bu çağ en uzun süren çağ olarak dikkat çekmektedir. Çağın en büyük özelliği ise insanların bu çağda çok geç gelişmeye başlamalarıdır. Zaten bu çağın adı 'Buzul Çağı' olarak bilinmektedir. Birçok kaynak bu çağa bu adı vermiştir. Paleolitik çağda ilkel insanlar yaşamışlardır. Bundan dolayı çağın çok uzun sürdüğü düşünülmektedir.

2.Mezolitik Çağ (MÖ 10.000 - MÖ 8000)

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İnsanlar bu çağda yavaş yavaş gelişmeye başlamışlardır. Çağın en önemli özelliği ise çakmak taşından yapılmış aletlerin olmasıdır. Yaşamın ise mağaralarda sürdüğü bilinmektedir.

3. Neolitik Çağ (MÖ 8000 - MÖ 5500)

Neolitik çağda insanların hayatları değişmeye başlamıştır. Çünkü yerleşik yaşam bu çağda ortaya çıkmıştır. İnsanlar mağaralardan çıkarak köyler kurmaya başlamışlardır. Bu çağda insanların üretici yaşama geçme süreçleri başlamıştır. Ayrıca inanç sistemi olan Kybele inancı bu çağda oluşmaya başlamıştır.

4. Kalkolitik Çağ (Taş - Bakır Çağı MÖ 5500 - MÖ 3000)

Neolitik çağdan sonra Kalkolitik çağ gelmektedir. Bu çağ diğer çağlara göre insanların büyük gelişmeler yaşadığı bir çağ olmayı başarmıştır. Asur Ticaret Kolonileri ile birlikte Anadolu'da yazılı tarih çağları başlamıştır. Hem yazılı tarih hem de tarih öncesi devir özelliği bu çağda görülmektedir. Bu durum oldukça büyük bir gelişme olduğunu göstermektedir.

5. Maden Çağları (MÖ 3000 - MÖ 1200)

Maden çağları Kalkolitik çağın devamı olarak ortaya çıkmıştır. Bu çağ kendi arasında üç başlığa ayrılmaktadır;

a.Bakır Çağı

b.Tunç Çağı

c.Demir Çağı

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Bu çağda ilk olarak Bakır çağı olduğu görülmektedir. Bakır çağında bakırdan yapılmış çeşitli eşyalar ortaya çıkmıştır. Daha sonra ise Tunç çağı gelmektedir. Bu dönemde ise bakır, kalay ve çinko karışımı kullanılmıştır. Yani tunç (bronz) elde edilmiş. Bundan birçok av ve silah aletleri yapılmıştır.

Son olarak ise Demir çağı gelmektedir. Bu çağda ise sert ve dayanıklı olan demir çıkarılmış ve işlenmeye başlamıştır.

Tarih Öncesi Çağların En Uzun Süreni Hangisidir?

Tarih öncesi çağlar 5 ana gruba ayrılmıştır. Bu çağların ilki olan Paleolitik Çağ (Buzul Çağı) en uzun süren çağ olarak bilinmektedir. Çağın başlangıcı MÖ 2.000.000 ve bitişi ise MÖ 10000 tarihleridir. Belirtilen bu tarihler oldukça uzun bir zamanı kapsamaktadır. Bundan dolayı çağın bitişi oldukça uzun sürmüştür.

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Paleolitik Çağ'da genel olarak ilkellik hakimdi. İlkel insanlar gelişmek konusunda çok zorlanmışlardır. Bu çağdaki insanlar bitkileri toplamış ve hayvanları öldürmüşlerdir. Ateşin bulunması ise ancak çağın sonlarına doğru olmuştur.

 

 

 

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