Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü tarihini ve geçmişini bilmek, araştırmak isteyenler için güzel bir bölümdür. İnsan soyunun başladığı çağlardan, yerleşik hayata geçişe gelene kadar ki alanı kapsayan dönemdir. Bu dönem arası insanların icatları ve ekonomisi gibi pek çok alanı incelerler. Birçok çağı kapsayan ve her yerde farklı zamanlarda oluşan bir insanlık tarihi vardır. Bunu bilmek, deneyimlemek için oldukça güzel bir bölümdür.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Nedir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü insanlık soyunun başlayıp, yerleşik hayata geçiş evresine kadar geçen süresini inceler. O dönemden kalan kalıntıları araştırır. O dönemde maddi ve manevi yöndeki tüm gelişmeleri araştıran kişilerdir.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Amacı Nedir?

Tarih öncesinin değerlerini, kültürünü, o koşullardaki yaşayış şekilleri hakkında bilgi edinmek. Günümüze aktarılmasını sağlamaktır. İmkansızlıklar içinde kendi çabaları ile imkansızlıktan nasıl imkan oluşturduğunu anlamak. Teorik dersler ve kazı alanlarında bilgi ve deneyim elde etmektir.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümü okuyan kimse müzelerde, okullarda öğretim üyesi, kazı alanlarında araştırmacı olabilir. Laboratuvarlarda kazılardan çıkanları inceleyip, topluma tanıtabilir. İngilizcesi iyi olan kişiler uluslararası turizm rehberi olarak da çalışabilir. Tarihte cevapsız kalan soruların cevabını bulmaya, gün yüzüne çıkarmaya çalışır.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü Fen ve Edebiyat Fakültesinin bir dalıdır. Dört yıllık, sekiz dönemlik bir eğitim dönemini kapsamaktadır.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü okumak için gerekli olan öncelikle araştırmayı, anlamayı ve tarihini sevmesi gerekir. Sanat, tarih ve geçmiş döneme ait eserlerin ilgisini çekmesi gerekir. Daha sonrasında ise üniversitelerin istediği puanın üzerinde puan alabilmek gerekmektedir.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü İngilizce midir?

İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık sınıfında okuyabilir. Ancak bu dört yıllık eğitim sürecine dahil değildir. Alınan not lisans başarı puanını etkilemektedir.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

TYT- AYT (YKS) giren ve başarılı olan öğrenciler eşit ağırlık puan türü ile tercih edebilirler.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Teorik derslerin yanı sıra bu bölümde uygulamalı derslerde mevcuttur. Uygulamalı dersler sayesinde öğrenciler deneyim kazanmış olmaktadır. Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünün zorunlu dersleri;

- Anahatlarıyla Tarih Öncesi 1-2

- Klasik Arkeolojiye Giriş 1-2

- Ön Asya Arkeolojisine Giriş

- İlk İnsan ve Yaşam Biçimleri

- Türkiye’de Tarih Öncesi Merkezler

- Bilimsel Araştırma Yöntemleri

- Tarih Öncesi Teknolojilerine Giriş

- Tarih Öncesi Kültür Evrimi

- Malzeme Bilgisi (Yontma Taş Teknolojisi)

- Paleolitik Çağ

- Paleolitik Merkezler

- Yakındoğu'da Paleolitik ve Epi-Paleolitik Çağlar

- Neolitik Çağ

- Neolitik Çağ Mimarisi

- Yakındoğu’da Çanak Çömlekli Neolitik Çağ

- Malzeme Bilgisi (Çanak Çömlek Teknolojisi)

- Tarih Öncesinde Güneydoğu Avrupa

- Türkiye'de Çanak Çömlekli Neolitik Çağ

- Kültürel Miras Yönetimi

- Prehistorik Sanat

- Uygulamalı Atölye Çalışmaları

- Yorumlamalı Atölye

- Bölümde verilen seçmeli derslerden bazıları da şunlardır:

- Güzel Sanatlar 1-2

- Bilgi İletişim Teknolojilerine Giriş

- Çizim Yöntemleri

-Terminoloji (Kavramlar)

- Bilgi İletişim Teknolojilerinde Donanım

- Pro-Seminer

- Tarih Öncesinde Beslenme

- Terminoloji (Metin İnceleme)

- Arkeolojide Uygulama Teknikleri

- Arkeolojinin Tarihçesi

- Bilgi İletişim Teknolojilerinde Yazılım 1-2

- Deneysel Arkeoloji

- Kuramsal Arkeoloji

- Müzecilik

- Seminer

Bu dersleri başarı ile bitiren kişiler Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü mezunu olarak Arkeolog olmuştur. Lisans mezunu olarak üniversiteyi bitirmektedir.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü okuyan kişilerin akademik kariyer yapmak ve kamu kuruluşlarıdır. Kamu ya da özel müzelerde, okullarda öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler. İngilizcesi iyi olan kişilerin uluslararası olarak yurtdışında da arkeoloji yapma olanağı bulunmaktadır.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Olan Üniversiteler Nelerdir?

- İstanbul Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Ege Üniversitesi (İzmir)

- Sivas