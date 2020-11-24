Tarih Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Tarih öğretmenliği bölümü eğitim sektöründe çalışacak tarih öğretmenlerini yetiştirir. BU kapsamda verilen eğitimler sonucunda tarih öğretmenleri mezun olur.

Tarih Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Üniversitelerin tarih öğretmenliği bölümünde gereken eğitim verilerek eğitim sektöründe çalışacak tarih öğretmenleri yetiştirilir. Bunun yanı sıra tarih dersi en iyi şekilde öğretilerek bu konularda bilgili ve donanımlı tarih öğretmenleri mezun olur.

Tarih Öğretmenliği Nedir?

Tarih öğretmenliği öğrencilere tarihi sevdirerek tarihin tüm ayrıntılarını detaylı bir şekilde öğretir. Alınan dört yıllık eğitimin ardından tarih öğretmenleri mezun olarak mesleklerine başlarlar. Bu sayede öğrencilere de daha detaylı bilgi akışı sağlarlar. Bu nedenle tarih öğretmenliği de en çok tercih edilen öğretmenlik branşları arasında yer alır.

Tarih Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Tarih öğretmenliği bölümünde dört yıl boyunca eğitim verilerek sektörde çalışacak tarih öğretmenleri yetiştirilir. Aynı zamanda tarih öğretmenliği bölümünde bu alandaki dersler anlatılır. Mezun olacak olan öğrencilerin geniş bir bilgi yelpazesine sahip olmaları beklenir. Bu nedenle tarih öğretmenliği bölümünde okuyacak olan kişilerin de tarihe ilgilerinin olması gerekir.

Tarih Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Tarih öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler kendi alanlarında çalışabilirler. Bunun yanı sıra meslek hayatları içerisinde ana görevlerde çalışan tarih öğretmenleri mesleklerini eğitim kurumlarında ve okullarda sürdürebilirler. Bunun yanı sıra özel okullarda ve devlet okullarında tarih öğretmeni olarak da görev yaparlar.

Tarih Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

Tarih öğretmenliği bölümü üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlıdır. Aynı zamanda tarih öğretmenliği bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bu bölümden mezun olan kişiler "Tarih Öğretmenliği Lisans Diploması" elde ederler. Diplomasını alarak mezun olan kişilere ise "Tarih Öğretmeni" unvanı verilir. O nedenle istedikleri alanda da çalışabilirler.

Tarih Öğretmenliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Tarih öğretmenliği okumak için tarihe yatkın olmak gerekir. Buna göre tarih öğrenmeye hevesli ve meraklı bir kişiliğe sahip olunması gerekir. Aynı zamanda tarih öğretmenliği okumak isteyen kişiler bu alanda çalışacak yeteneğe ve ilgiye sahip olmalılar. Araştırma yeteneği olan ve öğrenmeye açık kişiler tarih öğretmenliği bölümünde okuyabilirler.

Tarih Öğretmenliği Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı olan tarih öğretmenliği bölümü öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Buna göre bölümde ise basit düzeyde İngilizce dersleri verilmektedir.

Tarih Öğretmenliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Günümüzde üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı tarih öğretmenliği bölümü sözel puan türü ile öğrenci almaktadır. Buna göre üniversite sınavına giren kişilerin Türkçe ve Sosyal bilgiler sorularını çözmeleri gerekir. Bu nedenle yükse puan alınırsa tarih öğretmenliği bölümü tercih edilebilir.

Tarih Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarih öğretmenliği bölümünde eğitim bilimine giriş, Türk tarihine giriş ve tarih bilimine giriş gibi dersler verilmektedir. Bunun yanı sıra tarih öğretmenliği bölümünde okuyan kişiler İslam tarihine giriş, tarih çalışma yöntemleri gibi pek çok farklı ders görebilirler. Öğrenciler ise bu derslerde dört yıl boyunca sorumlu olurlar.

Tarih Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Tarih öğretmenliği bölümünde okuyan kişiler için iş imkanları oldukça geniştir. Bu noktada tarih öğretmenleri pek çok yerde öğretmenlik yapabilirler. Özel okullarda ve devlet okullarında tarih öğretmenliği istihdamı sağlanabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Tarih öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler özel okullarda ve devlet okullarında görev yapabilirler. Devlet okullarında çalışmak için öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek lazım. Bu sınavdan yeterli puan alındıktan sonra devlet okullarında görev yapabilirler.

Tarih Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Tarih öğretmenliğinin çalışma alanları oldukça geniştir. Bu kapsamda mezunlar için iş olanakları da oldukça yüksektir. Tarih öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda rahat bir şekilde çalışabilirler. Aynı zamanda bu bölümün mezunları akademik kariyer de yapabilirler.

Tarih Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Tarih öğretmenliği bölümü Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyenler aynı zamanda Ege Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi'ni de rahat bir şekilde tercih edebilirler.