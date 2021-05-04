Tarih Nedir Ve Ne İşe Yarar? Tarih Bilimi Çalışma Alanları Ve Konusu

Tarih bilimi, geniş bir çalışma alanı sayesinde geçmişte yaşanmış olan her türlü konuya el atmayı başarmıştır. Geçmişte yaşanmış olan ve geleceği etkileyen birçok olay tarih bilimi içerisinde kendisine yer bulmuştur.

Her milletin tarihini bilmesi ve geçmişten ders alması oldukça önemlidir. Bu yüzden tarih bilimi, her açıdan faydalı olmakla birlikte geniş bir alanı da kapsamaktadır. Tarih biliminin sağladığı yararlar insanlığın geleceği için oldukça değerlidir.

Tarih Nedir ve Ne İşe Yarar?

Tarih, geçmişle alakalı olan birçok durumu inceleyen bir bilim dalıdır. Bu durumlar arasında; yaşanmış savaşlar, insan topluluklarının yaşam şekli, kültürel gelişmeler, doğa olayları ve daha birçok konu yer alabilir. Yani tarihin asıl amacı geçmişte yaşanmış ne varsa günümüze aktarmaktır. Bu yüzden tarih bilimi diğer bilimlere göre daha önemli ve gerekli bir bilimdir.

Tarih olmadan geçmiş hakkında bilgi edinme şansımız olmaz. Geçmiş ile ilgili bilmek istenilen her şey tarihin çalışma alanları içerisinde yer alır.

Tarih ne işe yarar:

- Geçmişi bilmemize yardımcı olur,

- İnsanoğlunun yaşadıklarını geleceğe aktarır,

- Geçmişe ve geleceğe ışık tutar,

- Geçmişte yapılan hataları gösterir,

- Geçmişi anlatarak daha güzel bir gelecek olmasına yardımcı olur.

Tarihin işe yaradığı çok önemli konular vardır. Herkes geçmiş hakkında bilgi edinmek ve geçmişte neler yaşandığını öğrenmek ister. Geçmiş hakkındaki her türlü isteğin bilinmesi için tarih bilimine ihtiyaç duyarız.

Tarih olmadan geçmiş hakkında bilgi sahibi olamayız. Tabi sadece geçmiş değil gelecek içinde tarihe ihtiyaç vardır. Daha sağlıklı ve daha umutlu bir gelecek için tarihin sağladığı faydalar oldukça çoktur.

Tarih Bilimi Çalışma Alanları ve Konusu Nelerdir?

Tarih biliminin çalıştığı alan sayısı oldukça fazladır. Bunun nedeni ise tarihin ele aldığı konuların çok geniş bir yere sahip olmasıdır. Durum böyle olunca tarih bilimi birçok alandan yararlanmak zorunda kalmıştır. Bu çalışma alanları sayesinde tarih biliminin önemi daha çok artmıştır.

Tarih bilimi geçmişin bir bilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani geçmişte yaşanılmış olanı günümüze getiren ve günümüz ile geçmişi birbirine bağlayan değerli bir bilim dalı olmuştur.

Tarih bilimi çalışma alanları:

Felsefe

Heraldik

Sosyoloji

Filoloji

Antropoloji

Etnografya

Coğrafya

Epigrafi

Arkeoloji

Kronoloji

Paleografya

Nümizmatik

Tarih bilimi yukarıda yer alan tüm alanlarla alakalı çalışmalar yapmaktadır. Geniş bir çalışma alanı olmasından dolayı tarih biliminin son derece zengin içerikli bir bilim olduğunu söyleyebiliriz. Tarih içerisinde yer alan çalışma alanları sayesinde geçmişe ait birçok konu en ince ayrıntısına kadar aydınlatılabilmiştir.

Tarih bilimi gün geçtikçe daha iyi noktalara gelmektedir. Çünkü teknoloji geliştikçe tarih biliminin ulaşmayı planladığı bilgilere daha kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Örneğin, eskiden daha zor şartlar altında yapılan arkeolojik kazılar günümüzde daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Tarih Biliminin Konusu:

Tarihin konusu ise, insanların zaman içinde yapmış olduğu faaliyetler, yaşanmış doğa olayları, değişim yaratan olaylar ve bunlara bağlı oluşan durumlardır. Bu durumlar insanı doğrudan etkilediği için tarihin konusunu oluşturmuştur. Yani kısacası, tarihin konusunun ana unsuru insandır. İnsanların yapmış olduğu tüm faaliyetler tarihin konusunu oluşturmaktadır.

İnsanların yaptığı faaliyetler, insanoğlunun ortaya çıkardığı değişimler ve yapılmış olan eserler tarihin konusu içerisindeki yerini alır. Tarihin konusu oldukça geniştir ve bu konuların aydınlatılması tarihin en önemli görevlerinden birisidir.