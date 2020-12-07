Tarih Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Tarih bölümü, geçmişte yaşanmış olan değerli olayları yazılı ya da sözlü olarak günümüze kadar getiren ve hiç bir zaman bu değerleri unutturmayan bir bölümdür.

Tarih Bölümü Nedir?

Günümüzde yazılı belgelerde anlatılan geçmişin araştırılması ve de bugünün yarınlara doğru olarak aktarılmasını ele alan bir bilim dalıdır. Ayrıca tarih, geçmiş olayı incelemek ve ya analiz etmek ile görevlidir.

Tarih Bölümü Amacı Nedir?

Tarih bölümünün amacı, olayları belirleyen neden ve sonuç ilişkilerini objektif şekilde belirlemek amacı ile anlatı kullanan bir bölümü içerir. Tarih, insan toplumunun bütün yönlerini kapsamakta olup siyasi, sosyal, bilimsel, ekonomik, teknolojik, tıbbi, kültürel, dini, entelektüel ve askeri gelişmeler de tarihin bir parçası olmaktadır.

Tarih Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Tarih bölümü günümüzde pek çok kişi tarafından talep edilen bir bölümdür. Tarih bölümünden mezun olan öğrenciler genel olarak tarihçilik kavramları ve de araştırma yöntemleri ile tanışırlar. Ayrıca tarihçi olarak mezun olan öğrenciler çağdaş dünyayı tarihsel olan bir bakış açısı ile birlikte de değerlendirme konusunda da bir donanım kazandırmayı amaçlamaktadır.

Tarih Bölümü Kaç Yıllıktır?

Tarih bölümü üniversitelerde 4 yıllık bir bölümdür.

Tarih Bölümünü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Tarih bölümü oldukça değerli bölümler arasında yer almaktadır. Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler tarihsel geçmişlerine ilgi duyan öğrenciler olmalıdır.

Tarih Bölümünü İngilizce midir?

Tarih bölümü derslerinde Türkçe eğitim verilmektedir.

Tarih Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Tarih bölümü ülkemizde sözel puan türü ile tercih yapılmaktadır.

Tarih Bölümünde İşlenen Dersler Nelerdir?

Tarih Bölümü, toplamda 4 yıllık lisans programı olup tarih bölümü mezunlarına tarihçi unvanı verilmektedir. Tarih bölümünden mezun olmak için aday öğrenciler ilgili bölümün tüm derslerini başarı bir şekilde vermiş olmaları gereklidir. Tarih bilimi üzerine bir eğitim almayı düşünen öğrenciler genel manada aşağıdaki dersleri alırlar. Bu dersler;

Tarihsel Yöntem ve Kuram,

Psikoloji,

Modern Tarih ,

Modern Dünyanın Oluşumu,

Felsefeye,

Siyaset Bilimi,

İslam Tarihi,

Sosyoloji,

Selçuklu Tarihi,

Ekonomiye Giriş,

İslam Devletleri ve de Medeniyet Tarihi,

Osmanlı Türkçesi,

Tarih Yazıcılığı,

Osmanlı Tarihi,

Bilimsel Araştırma Teknikleri,

Atatürk İlkeleri ve de İnkılap Tarihi,

Osmanlı Türkçesi

Gibi pek çok sayıda tarih dersinin eğitimi de alınmaktadır. Bu derslerin eğitimini alan kişiler tarih bölümünde oldukça iyi yerlere gelirler.

Tarih Bölümü Mezunları İş Olanakları Nasıldır?

Tarih bölümü mezunu olan kişiler kariyerleri konusunda çok çeşitli seçeneklere sahipler olmaktadırlar. Bu seçeneklerin haricinde tarih bölümü mezunu olan bireyler alacakları iyi bir pedagoji formasyonu ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de bulunan okullarda tarih öğretmeni olarak da görev alabilirler.

Son olarak kariyer seçeneklerinin arasında yer alan kamu kurum ve kamu kuruluşlarında göreve atanmaları amacı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan yeterli olan puanı elde etmeleri de gereklidir. Tarih mezunları günümüz koşullarında pek çok memuriyete başvurabilirler. Bu memuriyetleri sıralarsak; TBMM, Türk tarih kurumu, Türk silahlı kuvvetleri, Müzeler, devlet arşivleri, bakanlıklar ve de üniversitedeki çeşitli memuriyetlere de başvurabilirler. Bu nedenle tarih bölümünü tercih etmek her zaman için bir iş avantajı olmaktadır.

Tarih Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Mezun olan tarihçilerin geneli;

Araştırma Görevlisi,

Okutman ya da

Öğretim Görevlisi ve de Uzman gibi akademik olan kadrolarda çalışabilecekleri gibi aynı zamanda;

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,

Müzeler,

Türk Tarih Kurumu,

Atatürk Araştırma Merkezi ve de

Tarih Araştırma Merkezleri gibi yerlerde de çalışabilirler.​​​​​​​

Tarih Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Tarih bölümü günümüzde pek çok üniversitede yer almaktadır. Bu üniversitelerden bazıları özel üniversitesi bazıları ise devlet üniversitesi olmaktadır. Tarih bölümü içeren üniversiteler arasından bazıları aşağıdaki gibidir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,

İbn Haldun Üniversitesi,

Haliç Üniversitesi,

İstanbul Aydın Üniversitesi,

İstanbul Bilgi Üniversitesi,

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi,

Koç Üniversitesi,

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,

Marmara Üniversitesi,

İstanbul Şehir Üniversitesi,

Nişantaşı Üniversitesi,

İstanbul Üniversitesi,

Üsküdar Üniversitesi,

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,

Ankara Üniversitesi,

Hacettepe Üniversitesi,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ,

Ege Üniversitesi,

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,

Dokuz Eylül Üniversitesi,

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

KTO Karatay Üniversitesi ve de

Selçuk Üniversitesi tarih bölümü içeren üniversitelerden bazılarıdır.

Bu üniversitelerin hepsinde oldukça kaliteli eğitimler verilmekte olup alanında uzman kadrosu ile iyi öğrenciler yetiştirilmektedir.