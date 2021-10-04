Tarak nasıl temizlenir? Kirli, iğneli, elektrikli tarak nasıl temizlenir?

Haberin Devamı

Farklı yöntemler ve yollar kullanmak suretiyle tarakları her daim temiz tutmak mümkün. Sonuçta taraklar kirli ya da iğneli ve elektrikli bir duruma girebiliyor. Böyle durumlar için farklı yöntemler ile almak gerekir.

Tarak Nasıl Temizlenir?

Genel anlamda belli bir yöntem kullanmak suretiyle kolay ve kısa yönden tarakları temizlemek mümkün.

- Öncelikle bir kavanoz içine ağzına kadar su doldurulmalıdır.

- Ardından kavanozun içerisinde bir bardak sirke karıştırılmalıdır.

- Hemen arkasından sirkeli su içerisine bir miktar karbonat atılmalıdır.

- Bu karışım bir süre karıştırılmalıdır.

- Son olarak tarakları bu karışımın içerisine bırakmak suretiyle 10 dakika bekletilmelidir.

Basit şekilde bu yöntemi sırasıyla gerçekleştirerek taraklar temizlenebilir.

Kirli Tarak Nasıl Temizlenir?

Haberin Devamı

Özellikle yukarıdaki gibi su içerisine sirke ve karbonat karıştırmak suretiyle kirli tarakları temizlemek mümkündür. Özellikle sırası ile tarakları yerleştirerek 10 dakika kadar tutmak yeterlidir. Tabii bu karışımı dikkatli bir şekilde karıştırmak ve kıvama getirmek oldukça önemlidir.

İğneli Tarak Nasıl Temizlenir?

Özellikle iğneli tarakları temizlemek için suda bekletmek yeterli olabilir. Ancak bu durum en fazla birkaç dakika sürmelidir. Aksi takdirde yapısı gereği taraklar zarar görebilir. Tabii yine bu yöntem içerisinde de sirkeli su ile beraber karbonat üzerinden de değerlendirmek mümkün. Suda bekletilen tarak daha sonra çıkarılmak suretiyle dikkatli bir şekilde temizlenmeli ve nem ile ıslaklığı alınmalıdır.

Elektrikli Tarak Nasıl Temizlenir?

Elektrikli tarakları temizlemek için dikkatli bir şekilde bazı yöntemleri sıra ile ele almak gerekir.

- Öncelikle taraktaki saçlar dikkatli bir şekilde temizlenmelidir.

- Daha sonra bir süre kap içerisindeki suda bekletilmelidir. Bu durum en fazla birkaç dakika olmalıdır.

- Ardından bir pamuk ya da bez yardımıyla tarak arasındaki dişler temizlenmelidir.

Genel olarak bu basit yöntemi gerçekleştirmek suretiyle elektrikli tarakları temizlemek Mümkün olabilir.