Tarabya İngiliz Okulları Yeniköy Kampüsü Tarihi Binası AB Europa Nostra Ödülüne layık görüldü

1871 yılında mimar Konstantinos Dimadis tarafından inşa edilen Yeniköy İlkokulu, 1980 yılında kendi kaderine terk edilmiş ve sonuç olarak bu tarihi binada büyük tahripler meydana gelmişti. Aynı bina Tarabya İngiliz Okulları tarafından 2015 yılında kiralandı ve alanında uzman mimarlar ve restorasyon ekiplerince usulüne en uygun şekilde restore edildi.

Europa Nostra ödül jürisi “Yeniköy İlkokulu’nun (Zografyon Greek School) mimarisinin iyi korunmuş, tipik bir örneği olduğu, yapının atıl kaldığı dönemin ardından özgün malzemelerine sadık kalınarak yapılan müdahaleler sonucunda karakterine uygun şekilde işlevine kavuşturulduğu” gerekçesiyle çalışmanın ödüle layık olduğunu belirtti.

Tures Turizm Planlama ve Restorasyon Şirketi’nin gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları, yapının işletmecisi olan Horizon Group kuruluşlarından Tarabya Ingiliz Okulları'nın kurucusu Mehmet Gültekin tarafından finanse edilmişti.

Ödül, Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülü / Europa Nostra Ödülleri’nin diğer kazananları ile birlikte 22 Haziran günü Berlin’de Avrupa Kültürel Miras Yılı kapsamında yapılan törenle sahiplerine verildi.



Törene, AB kurumlarının ve üye ülkelerin üst düzey temsilcileri ile tüm Avrupa’dan kültürel miras organizasyonlarının temsilcileri katıldı.

Sayın Gültekin, 'kökeni Osmanlı dönemine dayanan tarihi okul binasının özüne uygun olarak restore edilip, okul olarak yeniden kullanıma açılmasının mutlu gururunu yaşadığını ve de bu başarının farkedilip Nostra Ödülleri kategorisinde yer almasından ayrıca ülkemiz adına onur duyulacak bir kazanım olduğunu' belirtti.

2015 yılın da okul binasının açılış törenine Turkiye ziyaretinde bulunan Birleşik Krallık Wessex Kontu sayın Prens Edward'ta katılmıştı. 30'dan fazla farkli ülke ve milleten öğrencilere sahip Tarabya İngiliz Okulları her yıl mezunlarının başta Oxford Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine yerleştirmenin de haklı gururunu yaşamaktadır. Bu kapsamda, 2018 yılında da Tarabya İngiliz Okullarına Avrupa İş Konseyi tarafından “Eğitimde uluslararası standartlar”, ‘Eğitim yönetimi ve eğitim metotları” konularında Avrupa Kalite Ödülüne de layık görülmüştü.

Sayın Bakan, Ziya Selçuk'ta katıldığı bir panelde okul binasını 'anne yemeğine ' benzettiğini belirterek övgü dolu cümleler sarfetmişti.



Bu bir ilandır.