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Tapu iptal ve tescil davası nedir ve ne zaman açılır? Tapu iptal ve tescil davasında hangi mahkeme görevli

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Tapu iptal ve tescil davası nedir ve ne zaman açılır Tapu iptal ve tescil davasında hangi mahkeme görevli

Eşya hukukunun en önemli konularından bir tanesi de tapu iptal ve tescil davalarıdır. Tapu iptal ve tescil davaları; ayni hakkı ihlal edilmiş bireylerin, mülkiyet hakkını korumaktadırlar. Herhangi bir niteliğe sahip olan taşınmazın tescili; hukuki açıdan geçerli olmayan, gerçek olmayan veya usulsüz sebeplerle gerçekleşmesi durumunda, asıl hak sahibi bulunan kişi veya kişiler tapu kaydının uygun bir hale getirilmesi için bu davayı açabilmektedirler. Sizin için tapu iptali ve tescil davalarının ne demek olduğunu, bu davaların hangi mahkemelerde görülebildiğini, tapu iptali ve tescil davalarının ne zaman açılabileceğini detayları ile derledik.

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Tapu iptali ve tescil davaları; durumdan mağdur olan birey tarafından, taşınmazın mevcut olduğu yerde açılmaktadır. Davanın yeri ise tarafların istekleri veya anlaşmaları neticesinde dahi değişmez, değiştirilemez. Asli Hukuk Mahkemeleri içerisinde açılan tapu iptal ve tescil davalarında dilekçe son derece önemlidir. Dilekçede bahsedilen taşınmazın kayıt bilgilerinin beraberinde arazinin durumu ve yapılan işlemlerdeki hukuka aykırılık net bir biçimde açıklanmalıdır. Tapu kayıtlarının mahkemeye sunulması özellikle dava sürecinin kısalması açısından gerekli olmaktadır.

 Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

 Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı olan, usulsüz ya da yolsuz düzenlendiği iddia edilmiş tapu kaydının hukuka uygun bir şekle getirilmesi amacı ile açılmakta olan davaları ifade etmektedir. Tapu iptali davası, taşınmazın aynına, bir başka deyiş ile mülkiyet hakkına yönelik bir dava olmasından dolayı, mahkeme hükmünün kesinleşmeden icra edilemez.

 Tapu İptal ve Tescil Davasının Önemi Nedir?

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 Tapu iptal ve tescil davası genel olarak, ayni hakkı ihlal edilen bireyin mülkiyet hakkını temin edebilen en önemli dava çeşidini oluşturmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 nolu Ek Protokol, bütün sözleşmeci olan devletlere mülkiyet hakkı ihlal edilmesi durumunda bireye etkin koruma mekanizmaları sağlanmasını mecburi kılmaktadır. Bu sebeple, mülkiyet hakkı ihlallerinin iç hukuk aracılığı ile giderilmediği zamanlarda Anayasa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel müracaat yapılması mümkündür.

 Tapu İptal Davası Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

 Tapu iptal davasında genel olarak bir zamanaşımı süresinin olması söz konusu değildir. Tapu iptali konusunda gerekçe olarak gösterilen hukuki nedene göre zamanaşımı süresi değişiklik göstermektedir. Yargıtay Kararları da bu doğrultuda olmaktadır.

 Tapu İptali ve Tescili Davası Hangi Mahkemede Açılabilir?

 Tapu iptali ve tescili davası, asliye ceza mahkemesinde açılmaktadır. Taşınmazın vasfı, değeri, büyüklüğü ve benzeri gibi fonksiyonları ne olursa olsun davaya bakmak ile görevli olan mahkeme asliye hukuk mahkemesi olmaktadır. Tapu iptal ve tescil davasının dilekçesinde taşınmazın kayıt bilgileriyle arazideki durumu ve olayın fonksiyonlarına göre yapılmış işlemdeki hukuka aykırılıkların açık bir biçimde anlatılması gerekmektedir. Tapu kayıtları, bu kayıtlara dayanak teşkil eden belgeler ile beraber dava dosyasına getirtileceğinden dolayı doğru bilgi vakit kaybını azaltacaktır. Tapu iptali davası dilekçesinde özellikle de hangi konularda bilirkişi incelemesi talep edildiği, tanıklar dinlenirken ya da keşif işleminde nelere dikkat edilmesi gerektiği mutlaka vurgulanmalıdır.

 Tapu İptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

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 Tapu iptali davası, büyün emlak davaları gibi taşınmazın yer aldığı alanda açılabilmektedir. Taşınmazın mevcut halde bulunduğu yer mahkemesi kesin bir yetkili mahkemedir. Taraflar birbirleri ile anlaşarak davanın kesin yetkili yer mahkemesi haricinde bir mahkemede görülmesini sağlayamamaktadırlar.

 Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?

 Tapu iptal ve tescil davası için herhangi bir zamanaşımı süresi veya hak düşürücü süre belirtilmediğinden, aradan uzun seneler geçse dahi bu dava açılabilmektedir. Pek çok davadan farklı bir şekilde tapu iptal davası genelde herhangi bir süreye tabi olmaksızın açılabilmektedir.

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