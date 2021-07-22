MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Araştırma HaberleriTapşırma Nedir Ve Tapşırma Şiir Örnekleri Nelerdir? Tapşırma İle Mahlas Arasındaki Farklar
GeriAraştırma Tapşırma Nedir Ve Tapşırma Şiir Örnekleri Nelerdir? Tapşırma İle Mahlas Arasındaki Farklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Araştırma
Haber Giriş: 22.07.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Tapşırma Nedir Ve Tapşırma Şiir Örnekleri Nelerdir? Tapşırma İle Mahlas Arasındaki Farklar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tapşırma Nedir Ve Tapşırma Şiir Örnekleri Nelerdir? Tapşırma İle Mahlas Arasındaki Farklar

Tapşırma anlamı açısından yakın zamanda çok sık kullanılmamaktadır. Bu kelimenin yerine geçen pek çok kelime bulunur. Bu açıdan bazı kelimeler ile yakından bir ilişkisi bulunabilir. Mahlas kelimesi ile karıştırılan mahlas, anlamları incelendiği zaman farklarının meydana çıktığı bilinen bir kavramdır. Bu sebepten dolayı anlamını araştırmak ve bilgi sahibi olmak doğru yerde kullanmaya fayda sağlar. Mahlas nedir, tapşırma nedir, mahlas ile tapşırma arasındaki farklar nelerdir gibi merak edilen tüm detayları derledik.

Tapşırma ve mahlas kelime anlamı olarak birbirinden ayrılan konulardır. Her ikisi de divan edebiyatında kullanılmış olan kelimelerdir. Bu edebiyatın ürünleri olarak bilinir. 

 Tapşırma Nedir? 

 Tapşırma kelimenin türü açısından fiil olan bir kelimedir. Bu sebepten dolayı da mahlas ile farklılıkları bulunur. Divan edebiyatında kullanılan bu iki sözcük birbiriyle yakından ilişkileri vardır. Mahlaslar her şairin kendine ait olduğu bir mahlas olarak tanımlanır. Kısacası özel bir kullanım alanına sahip oldukları bilinir. Bu özel kullanımın da tapşırmayı meydana getirdiği bilinir. Divan edebiyatında bulunan Nesimi, Mevlana ve Ahmedi bu gibi durumları çok sık bir şekilde gerçekleştirmiştir. Çoğu zaman divan edebiyatı şairlerinin şiirlerinde tapşırma sanatı görülmüştür. O zamanın bir ürünü olduğu için o dönemde sık sık kullanılması ya da görülmesi olası bir durumdur. 

 Tapşırma Şiir Örnekleri Nelerdir? 

Örnek:

 Nerede kaldı Vatanım Ruhsati,

 Takatim kesildi dermanım bitti

 Kederimden canım ağzıma geldi

 Yar yanıma gelene kadar ölmem

 Bu dörtlükte geçen isimler tapşırmaya örnek olarak gösterilebilir. 

Örnek:

 Fuzuli rindi leydadır halka hemişe rüsvadır

 Kim sorun bu ne sevdadır usanmaz mı bu sevdadan

 Kaildir terkine ser dünyaya gönül virmez

 Terk ehlinin Baki saadet var başında

 Fuzuli bu dörtlükte tapşırma örneği olarak verilebilir. 

Örnek:

 Köroğlu'nun yandı bağrı

 Sinene yanıp dayandı

 Dostu herkesin uyandı

 Gözü mestan uyan 

 Örnek:

 Bu feryadı senden aldım

 Dünyanın tadı bu imiş

 Veysel adı anılmazdı

 Sana aşık olmasa 

 Örnek 5:

 Sözün haktır Karacaoğlan

 Dostundan çoktur düşmanın

 Aynlık bizim için yoktur

 Ya ben ya sen ölmeyince 

 Örnek 6:

 Veysel tele dokun

 Gönül coştu akın etti

 Benden bana sensin yakın

 Ben olmazdım sen olmasan

 Veysel, bu dörtlüğün tapşırması olarak bilinir. 

 Örnek 7:

 Karacaoğlan eğmelerin

 Sevmez gönül değmelerin

 Düğmelerin iliklemiş

 Elif çözer, Elif deyi... 

 Örnek 8:

 Fuzuli yeter bunca cefa eyledin

 Yoluna koydum serimi gelmedin sen insafa

 Güzellerin padişahı Muhammet Mustafa

 Bir nikap çek mah yüzüne el yanmasın ben yandım

 Bu dörtlükte de tapşırma kullanılmıştır. 

 Tapşırma İle Mahlas Arasında Ne Gibi Farklar Vardır? 

 Mahlas, şair ya da yazar olan kişilerin kullandığı ad olarak tanımlanabilir. Tapşırma ise mahlaslarda yer alan son dörtlükte geçmesine izin verilen ad olarak bilinir. Her bir divan şairi bu mahlası eserlerinde geçirmiştir. Bunun yeri ise genel olarak şiirde bulunan son dörtlük olarak bilinir. Bu da tapşırma olarak adlandırılır. Sonucunda ise mahlas isim olarak tanımlanır. 

 Tapşırma ise bu ismi kullanan ve kullanılması olarak tanımlanır. Biri isim olarak değerlendirilir diğeri ise sanatın bir türü olarak ele alınır. Birbirinden tam anlamıyla farklı olan iki çeşit kavram anlamına gelir. Divan döneminde sık sık kullanılmasından dolayı birbiri ile özleşen bir durum haline gelmiştir. Bu açıdan kullanım da artık çok sık rast gelinmeyen bir hal almıştır. Eskiden kullanımı daha çok olmasına bağlı olarak bu iki kavram sık sık birbiri ile karıştırılmaktadır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi