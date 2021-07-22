Tapşırma Nedir Ve Tapşırma Şiir Örnekleri Nelerdir? Tapşırma İle Mahlas Arasındaki Farklar

Tapşırma ve mahlas kelime anlamı olarak birbirinden ayrılan konulardır. Her ikisi de divan edebiyatında kullanılmış olan kelimelerdir. Bu edebiyatın ürünleri olarak bilinir.

Tapşırma Nedir?

Tapşırma kelimenin türü açısından fiil olan bir kelimedir. Bu sebepten dolayı da mahlas ile farklılıkları bulunur. Divan edebiyatında kullanılan bu iki sözcük birbiriyle yakından ilişkileri vardır. Mahlaslar her şairin kendine ait olduğu bir mahlas olarak tanımlanır. Kısacası özel bir kullanım alanına sahip oldukları bilinir. Bu özel kullanımın da tapşırmayı meydana getirdiği bilinir. Divan edebiyatında bulunan Nesimi, Mevlana ve Ahmedi bu gibi durumları çok sık bir şekilde gerçekleştirmiştir. Çoğu zaman divan edebiyatı şairlerinin şiirlerinde tapşırma sanatı görülmüştür. O zamanın bir ürünü olduğu için o dönemde sık sık kullanılması ya da görülmesi olası bir durumdur.

Tapşırma Şiir Örnekleri Nelerdir?

Örnek:

Nerede kaldı Vatanım Ruhsati,

Takatim kesildi dermanım bitti

Kederimden canım ağzıma geldi

Yar yanıma gelene kadar ölmem

Bu dörtlükte geçen isimler tapşırmaya örnek olarak gösterilebilir.

Örnek:

Fuzuli rindi leydadır halka hemişe rüsvadır

Kim sorun bu ne sevdadır usanmaz mı bu sevdadan

Kaildir terkine ser dünyaya gönül virmez

Terk ehlinin Baki saadet var başında

Fuzuli bu dörtlükte tapşırma örneği olarak verilebilir.

Örnek:

Köroğlu'nun yandı bağrı

Sinene yanıp dayandı

Dostu herkesin uyandı

Gözü mestan uyan

Örnek:

Bu feryadı senden aldım

Dünyanın tadı bu imiş

Veysel adı anılmazdı

Sana aşık olmasa

Örnek 5:

Sözün haktır Karacaoğlan

Dostundan çoktur düşmanın

Aynlık bizim için yoktur

Ya ben ya sen ölmeyince

Örnek 6:

Veysel tele dokun

Gönül coştu akın etti

Benden bana sensin yakın

Ben olmazdım sen olmasan

Veysel, bu dörtlüğün tapşırması olarak bilinir.

Örnek 7:

Karacaoğlan eğmelerin

Sevmez gönül değmelerin

Düğmelerin iliklemiş

Elif çözer, Elif deyi...

Örnek 8:

Fuzuli yeter bunca cefa eyledin

Yoluna koydum serimi gelmedin sen insafa

Güzellerin padişahı Muhammet Mustafa

Bir nikap çek mah yüzüne el yanmasın ben yandım

Bu dörtlükte de tapşırma kullanılmıştır.

Tapşırma İle Mahlas Arasında Ne Gibi Farklar Vardır?

Mahlas, şair ya da yazar olan kişilerin kullandığı ad olarak tanımlanabilir. Tapşırma ise mahlaslarda yer alan son dörtlükte geçmesine izin verilen ad olarak bilinir. Her bir divan şairi bu mahlası eserlerinde geçirmiştir. Bunun yeri ise genel olarak şiirde bulunan son dörtlük olarak bilinir. Bu da tapşırma olarak adlandırılır. Sonucunda ise mahlas isim olarak tanımlanır.

Tapşırma ise bu ismi kullanan ve kullanılması olarak tanımlanır. Biri isim olarak değerlendirilir diğeri ise sanatın bir türü olarak ele alınır. Birbirinden tam anlamıyla farklı olan iki çeşit kavram anlamına gelir. Divan döneminde sık sık kullanılmasından dolayı birbiri ile özleşen bir durum haline gelmiştir. Bu açıdan kullanım da artık çok sık rast gelinmeyen bir hal almıştır. Eskiden kullanımı daha çok olmasına bağlı olarak bu iki kavram sık sık birbiri ile karıştırılmaktadır.