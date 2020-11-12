Taoizm nedir? Taoist ne demek? Taoizm kurucusu ve temsilcileri hakkında bilgi

Lao Tzu'nun kaleme aldığı Dao De Jing adlı kitapta Taoizmin temel ilkeleri yer almaktadır. Bu öğretiye göre evrendeki her şey zıddı ile birlikte vardır. Sıcak, soğuk olmadan ve iyilik kötülükten ayrı anlaşılamaz. Düalist bir bakış açısına sahip olan Taoizmde, temel ilke iyiliktir. Kişi, kötülüğe ve kötü ruhlara karşı mücadele etmelidir. Aynı zamanda dünyevi isteklerden uzak durmak ruhun daha hızlı olgunlaşmasını sağlar. Birçok açıdan şamanizme ve panteizme benzeyen Taoizm akımında ''Jun Zi''ve ''Yin Yang'' kavramları önemli bir yer tutar.

Taoizm Nedir?

Taoculuk, günümüzde de etkilerini sürdüren, en kadim dinlerden biridir. Bazı kaynaklarda din yerine öğreti ve felsefi bir disiplin olarak geçer. Taoizme göre evrende 4 şey kutsaldır: Gök, Yer, Yol ve İnsan. Gök, yaratıcı simgeler. Yerde ise insanlar ve körü ruhlar yer alır. İnsan, ancak Yol'u takip ederek hakikate ulaşabilir.

Lao Tzu'ya evrenin bir başlangıcı vardır. Başlangıcı olan her şey yok olacağı için madde ezeli olamaz. Bu dinde ''Jun Zi'' kavramı İnsan-ı Kamil ile eşdeğerdir. İki terim de bilge insanı tanımlamak için kullanılır.

Taoist Ne Demek?

Taoizm'in temel ilkelerini benimsemiş ve bu dinin kurallarına göre yaşayan kişilere Taoist denir. Taoistler hayatları boyunca ''maddi varlıktan'' çıkıp ruhani bir varlığa dönüşmek için çabalar. Şehevi arzulardan kaçınıp manevi şeylere değer verirler. ''Keskinliği körelt, düğümü çözü, parlaklığı azalt, toza karış'' deyişi Taoistlerin yaşam felsefesini özetler niteliktedir. Var oluşu bu dört ilkeye göre çözümlerler.

1- Keskinliği Körelt

Taozim, Platon ve Aristoteles'in fikirlerinde etkili olmuştur. Maddi dünyayı gerçekliğini reddeden Lao Tzu için tek gerçeklik ruhlar alemidir. Bu alem Antik Yunan Felsefesinde ''İdealar Dünyası'' olarak tanımlanmıştır. Keskinliği körelt ifadesi de maddi dünyanın tuzaklarından kurtulup ruha yönelmek anlamına gelir.

2- Düğümü Çöz

Düğümü çözmek, evrenin sırlarına vakıf olmak, okumak, düşünmek, öğrenmek demektir. Çin'in bu kadim dininde sezgiler kadar idrak da önemlidir.

3- Parlaklığı Azalt

İslam dininde ve tasavvufta olduğu gibi Taoizm'de de dünya fani bir yer olarak algılanır. İnsanın yeryüzündeki görevleri tamamlanınca, sonraki evreye, yani Ruhlar alemine geçer. Bu geçiş süresinde mümkün olduğunca dünya zevklerinden uzak durulmalıdır. Parlaklığı azalt ifadesindeki parlaklık dünyadaki gelip geçici hevesleri tanımlar. Buna göre insanın ruh olgunluğuna erişmesi için dünyevi isteklere sırt çevirmesi gerekir.

4- Toza Karış

Toza karışmak ifadesi Lao Tzu'nun birçok konuşmasında geçer. Doğu mistisizminde ve Tasavvuf felsefesinde önemli bir yer tutan ''Vahdet-i Vücud'' kavramı ile yakından ilişkidir. Vahdet-i Vücud ''fena mertebesi'' adı verilen ruhani bir seviyeye yükselmesi demektir. Taoizm dinindeki ''toza karışmak'' tabiri de aynı anlama gelir.

Taoizm Kurucusu ve Temsilcileri Hakkında Bilgiler

Bu dinin kurucusu ''Laozi'' ve ''Üstat'' isimleriyle de bilinen Lao Tzu. Konfüçyüs'ün konuşmaları ve oluşturdu inanç sistemi Lao Tzu'ya esin kaynağı olmuştur. Taoculuk felsefesi sadece Uzak Doğu'yu değil Avrupa ve Orta Doğu kültürünü de etkilemiştir. Birçok ünlü yazar Taoizm üzerine kitap kaleme almıştır. Bu kitaplardan bazıları şunlardır:

Toshikiko Ishitsu - Taoculuk Dininde Anahtar Kavramlar

Konfüçyüs - Konuşmalar

Alan Watts - Tao: Suyun Yolu / Taoculuk, Zen ve Batı Kültürü

Lao Tzu - Bilinmeyen Öğretiler

Sun Tzu - Savaş Sanatı

Chuang Tzu - Taoculuk Üzerine Meseller ve Diyaloglar

J.C.Cooper - Taouluk Nedir? Eski Çin Bilgelik Öğretisine Giriş