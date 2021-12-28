Tanzim etmek ne demek, ne anlama gelir? Tanzim etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Tanzim Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Sıralamak 2- Düzenlemek 3- Tashih etmek 4- Dizmek 5- Tahrir etmek
6- Yazmak 7- Kaleme Almak 8- Derlemek 9- Tasnif etmek 10- Çekidüzen vermek
11- Şekillendirmek 12- Tertip etmek
Tanzim Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
15.yüzyıldan beri kullanılan tanzim etmek kelimesi, düzenlemek, yeniden şekil vermek ve dizmek anlamına gelir.
Bu kelimeyle aynı kökten türeyen sözcükler şunlardır:
1- Mazmun eser: Gazel, tahmis, mersiye başta olmak üzere tüm şiir türlerine verilen ortak ad.
2- Nizam: Düzen, sistem
3- Tanzimat: Düzenlemeler, ıslahatlar
Tanzim Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
Tanzim Etmek - Doğru Kullanım
Tanzimetmek - Yanlış Kullanım
Tanzim Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Tanzim ettiğim dosyaların yerini kim değiştirdi?
2- Yazıyı akşama kadar tanzim etmem gerekiyor.