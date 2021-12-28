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Tanzim etmek ne demek, ne anlama gelir? Tanzim etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Tanzim Etmek#TDK#Kelime
Tanzim etmek ne demek, ne anlama gelir Tanzim etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan tanzim etmek ''nazım'' kökünden türetilmiştir. Nazm, hem sıralı hem de düzenli anlamına gelir. Tanzim etmek ise düzene koymak, değiştirmek, toparlamak ve yenilemek demektir. Kelimenin yan anlamı ise kitap yazmaktır. Bu sözcük özellikle mazmun eserler için kullanılır. Tanzim Etmek ne demek, ne anlama gelir? Tanzim Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile sizler için derledik.

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Tanzim Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sıralamak 2- Düzenlemek 3- Tashih etmek 4- Dizmek 5- Tahrir etmek

 6- Yazmak 7- Kaleme Almak 8- Derlemek 9- Tasnif etmek 10- Çekidüzen vermek

 11- Şekillendirmek 12- Tertip etmek

 Tanzim Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

15.yüzyıldan beri kullanılan tanzim etmek kelimesi, düzenlemek, yeniden şekil vermek ve dizmek anlamına gelir.

 Bu kelimeyle aynı kökten türeyen sözcükler şunlardır:

 1- Mazmun eser: Gazel, tahmis, mersiye başta olmak üzere tüm şiir türlerine verilen ortak ad.

 2- Nizam: Düzen, sistem

 3- Tanzimat: Düzenlemeler, ıslahatlar

 Tanzim Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 Tanzim Etmek - Doğru Kullanım

 Tanzimetmek - Yanlış Kullanım

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 Tanzim Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Tanzim ettiğim dosyaların yerini kim değiştirdi?

 2- Yazıyı akşama kadar tanzim etmem gerekiyor.

 

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