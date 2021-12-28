Tanzim etmek ne demek, ne anlama gelir? Tanzim etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Tanzim Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sıralamak 2- Düzenlemek 3- Tashih etmek 4- Dizmek 5- Tahrir etmek

6- Yazmak 7- Kaleme Almak 8- Derlemek 9- Tasnif etmek 10- Çekidüzen vermek

11- Şekillendirmek 12- Tertip etmek

Tanzim Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

15.yüzyıldan beri kullanılan tanzim etmek kelimesi, düzenlemek, yeniden şekil vermek ve dizmek anlamına gelir.

Bu kelimeyle aynı kökten türeyen sözcükler şunlardır:

1- Mazmun eser: Gazel, tahmis, mersiye başta olmak üzere tüm şiir türlerine verilen ortak ad.

2- Nizam: Düzen, sistem

3- Tanzimat: Düzenlemeler, ıslahatlar

Tanzim Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Tanzim Etmek - Doğru Kullanım

Tanzimetmek - Yanlış Kullanım

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Tanzim Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Tanzim ettiğim dosyaların yerini kim değiştirdi?

2- Yazıyı akşama kadar tanzim etmem gerekiyor.