Tansiyon Kaç Olmalı? Büyük Ve Düşük Tansiyon Ortalama Kaç Olmalı?

Kişiye göre ideal tansiyon farklılık göstermektedir.

İnsan Vücudunda Büyük Tansiyon ve Düşük Tansiyon Ortalama Kaç Olmalı?

Ortalama olarak insan vücudunda büyük tansiyon 120 ve 130 arasında bir değere sahip olmalıdır. Küçük tansiyon ise ortalama olarak 70 ve 90 arasında bir değere sahip olmalıdır. Bu değerler düşük ise hipotansiyon yüksek ise hipertansiyon olmaktadır ve doktor kontrolünde olmak oldukça önemlidir. Bu ortalama değerler yetişkinler için ideal olan değerlerdir ve çocuklarda bu değerler bir miktar daha az olmaktadır.