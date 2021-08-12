Tansiyon Kaç Olmalı? Büyük Ve Düşük Tansiyon Ortalama Kaç Olmalı?
Tansiyon insan vücudunda önemli bir faktördür. Tansiyon, kanın pompalanma sırasında damarlara oluşturduğu basınçtır. Diğer bir adı ise kan basıncıdır. İnsan vücudunda tansiyonun ortalama bir değere sahip olması gerekir. Düşük veya yüksek olması beraberinde sağlık sorunları getirebilir hatta bu ölüme kadar gidebilir. Tansiyon, büyük tansiyon ve küçük tansiyon olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu tansiyonların yüksek veya düşük olması durumlarına hipertansiyon ve hipotansiyon denir. Tansiyon ortalama olarak kaç olmalı? İnsan vücudunda büyük tansiyon ve düşük tansiyon ortalama kaç olmalı? Sizler için tansiyon hakkında merak edilenleri tüm detayları ile derledik.
Kişiye göre ideal tansiyon farklılık göstermektedir.
İnsan Vücudunda Büyük Tansiyon ve Düşük Tansiyon Ortalama Kaç Olmalı?
Ortalama olarak insan vücudunda büyük tansiyon 120 ve 130 arasında bir değere sahip olmalıdır. Küçük tansiyon ise ortalama olarak 70 ve 90 arasında bir değere sahip olmalıdır. Bu değerler düşük ise hipotansiyon yüksek ise hipertansiyon olmaktadır ve doktor kontrolünde olmak oldukça önemlidir. Bu ortalama değerler yetişkinler için ideal olan değerlerdir ve çocuklarda bu değerler bir miktar daha az olmaktadır.