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Tansık ne demek, ne anlama gelir? Tansık kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tansık#Tansık Ne Demek
Tansık ne demek, ne anlama gelir Tansık kelimesinin TDK sözlük anlamı

Kelimelerin anlamlarını öğrenebilmenin birçok farklı yolu bulunuyor. Kelimelerin anlamlarını merak eden kişiler, tansık kelimesinin anlamını da öğrenmek istiyor. Yapılan birçok araştırma, tansık sözcüğünün anlamını öğrenebilmek için yapılıyor. TDK'da bulunan anlamıyla alakalı araştırmalar yapılıyor. Tansık ne demek, ne anlama gelir? Tansık kelimesinin TDK sözlük anlamı için tüm detayları derledik.

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Tansık kelimesi cümle içerisinde yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Tansık kelimesi TDK'ya göre şaşırtıcı ve olağanüstü anlamına sahiptir. Şaşırtıcı anlamında kullanılan bir kelimedir.

 Tansık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Tansık sözcüğü herkesin anlamını bildiği bir kelime değildir. Anlamı araştırılan tansık kelimesinin hangi anlamlarda kullanıldığı merak ediliyor. Sözcüklerin anlamları herkes tarafından öğrenilmesi gerekiyor. Tansık kelimesinin anlamı da herkes tarafından öğrenilmesi gereken bir kelimedir. Tansık kelimesi, şaşırtıcı anlamında kullanılan bir kelime çeşididir. Şaşırtıcı kelimesinin anlamı herkes tarafından biliniyor. Tansık kelimesi de herkes tarafından anlamı bilinen şaşırtıcı anlamına sahiptir. Günlük hayatta tansık sözcüğü, şaşırtıcı anlamında kullanılıyor.

 Tansık Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 TDK sözlük anlamı merak edilen tansık, internette detaylarıyla araştırılıyor. Tansık kelimesi herkese yabancı gelen bir kelimedir. Anlamı hakkında bir araştırma yapılarak tansık sözcüğünün tüm anlamları öğrenilmek isteniyor. Tansık kelimesi ele alınarak, TDK'da karşılığı aranıyor. TDK'ya göre tansık sözcüğü, insan aklının almayacağı anlamına da sahiptir. Şaşırtıcı durumlar için tansık kelimesi çok kullanılan kelime türleri arasında yer alıyor.

 

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