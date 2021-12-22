Tanjant ile kotanjant nedir ve nasıl bulunur? Tanjant - kotanjant hesaplama formülü örnekleri ile konu anlatımı

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Tanjant ile Kotanjant Trigonometri konusunun temel taşlarını oluşturur. Tanjant ile kotanjant hesaplamaları konusunda formüllerden yardım almak hesaplamaları kolaylıkla yapılmasını sağlayacaktır. Geometrinin konusu olan çember hesaplamalarında kullanılır.- Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için oldukça önemli ve hatırı sayılır sorular çıkmaktadır.

Tanjant Nedir?

Tanjant, trigonometrik bir fonksiyondur. "tan" simgesidir. Merkezi orijin olan çemberin, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki a=1 şeklinde b eksenine paralel çizilen doğruya tanjant ekseni olarak tanımlanmaktadır. Bir birim çember üzerinde, orijinden tanjant eksenine doğru çizilen doğrunun altında kalan açıdır. 90 derece ve katlarında tanımsız olur. Dik üçgende ise karşılık gelen dik kenarın, komşu karşısında yer alan dik kenara oranıdır. Sekant kosinüsün tersidir. kotanjant, tanjantın tersidir.

Tanjant Nasıl Bulunur?

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Bir üçgendeki x açısının karşısında bulunan kenarın komşu kenara olan oranı tanjant olarak ifade edilmektedir. Tanjant ekseni şu şekilde de ifade edilebilmektedir; merkez bölgesi orijinden geçen 1 birim çemberin yarıçapa sahip olan üçgende a=1 olmak üzere b eksenine paralel olarak çizilen doğru tanjant eksenini göstermektedir. Tanjant eşitlemesine bakılacak olursa Sekant, trigonometrik bir fonksiyondur. Trigonometrik kosinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersi olarak tanımlanır. sec veya sc olarak ifade edilebilir. Sonuç olarak bir dik üçgende, hipotenüs'ün komşu dik kenara oranına sekant denir.

Kotanjant Nedir?

Merkezi, kartezyen koordinat sisteminin merkeziyle çakışmış trigonometri çemberinde, bir kolu A ekseni üzerinde sabit kalırken, diğeri çember üzerinde saat yönünün tam tersi hareket eden açının, çember üzerinde taradığı herhangi bir noktasını merkezle birleşmesi sonucu doğrunun kotanjantlar eksenini kestiği noktanın B eksenine uzaklığının cebirsel değeri. Tanjant ile kotanjant mantık olarak birbirinin tersi çalışmaktadır. Tanjantta olduğu gibi kotanjantın matematiksel bir ifadesi yoktur.

Ters trigonometrik fonksiyonlar, tanım kümesinde bulunan trigonometrik fonksiyonların tersidir.

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arcsin, arccos, arctan sırasıyla sin−1, cos−1, tan−1 olarak gösterilir. Püf noktası sayısal kuvvet, ters çarpan ile ters fonksiyon arasında bir karışıklık oluşmuştur.

Kotanjant Nasıl Hesaplanır?

Eşit 1 doğrusu kotanjant ekseni olarak ifade edilir. TanX=sinX/cosX şeklinde bulunur. CotX= cosX/sinX formüle edilmiştir. Bu hesaplamalar özellikle Trigonometri günümüzde ekonomi, fizik, mühendislik ve özellikle binaların eğimini hesaplamak üzere inşaat mühendisliğinde sıkça kullanılmaktadır.

Tanjant - Kotanjant Hesaplama Formülü Örnekleri İle Konu Anlatımı

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Tanjant ve kotanjant bir birim çemberin en ufak açıların hesaplamalarında kullanılmaktadır. Tanjant ve kontanjant hesaplamaları birbirine zıt formüller ile hesaplanır. Çemberin saat yönüne doğru Trigonometri, ters yönüne doğru kotanjant hesaplamaları yapılır. Eski çağlarda trigonometri arazi ölçümü, güneş saatlerinde kullanılan bir terimdir.

Dik üçgende, bir dar açının karşısındaki dik kenar uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranına dar açının sinüsü denir. Bir X açısının sinüsü “sin X” şeklinde ifade edilir. Bir dik üçgende, Kotanjant ise bir dar açının komşu dik kenar uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranına o dar açının kosinüsü denir. Bir X açısının kosinüsü “cos X” olarak ifade edilmektedir.

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Kotanjant, tanjant fonksiyonunun çarpmaya göre tersidir şeklinde ifade edilir. Buradan anlaşılacağı üzere kotanjant 1 / açının tanjant değerine, bununla birlikte Bir açının kosinüs değeri / Diğer açının sinüs değerine" ve aynı zamanda da diğer komşu kenar / hipotenüs değerine eşit olarak ifade edilmektedir.