Tangram Nedir Ve Ne İşe Yarar? Tangram Oyunu Nasıl Oynanır Ve Kuralları Nelerdir

Tangram oyunun çok fazla bilinmeyen adı yani orijinal olan adı “ch’i ch’iao t’u” olup Çin kökenli bir oyundur. Bu oyunun tarihi neredeyse oldukça eski olan çağlara kadar uzanmaktadır.

Tangram Nedir ve Ne İşe Yarar?

Tarihi bir hayli eski olan çağlara kadar dayanan tangram bir zeka oyunudur. Tangram için bir tür bulmaca denilebilir. Tangram oyunu tahta, taş, kemik gibi çok çeşitliliğe sahip olan materyallerden oluşturulabilir. Bu oyun 7 adet geometrik parçadan meydana gelir. Parçalar 1 kare, 1 paralel kenar ve 5 adet farklı ölçülere sahip olan üçgenden oluşmaktadır. Çin kökenli olan bu zeka oyunundaki 7 ayrı parçanın 7 ayrı gök cismini sembolize ettiği bilinmektedir.

Tangram oyunu görsel becerilerin ve dikkatin geliştirilmesi bakımından oldukça önemli olan bir oyundur. Problem çözme becerilerini geliştirmesinin yanı sıra zeka üzerinde de son derece olumlu etkilerinin varlığı söz konusudur. Aynı zamanda odaklanma ve konsantrasyonun gelişimi noktasında da son derece önemli bir katkı sağlamaktadır.

Tangram oyunu ile gerçekleştirilebilecek hedefler şunlardır:

- Çeşitli şekiller, uzamsal şekiller, çevre ve alan hesapları yapılabilir.

- Eş ve benzer çokgenler oluşturulabilir.

- Geometrik şekil ve cisimlerin özellikleri öğrenilip, bunlardan problem çözümünde yararlanılabilir.

- Simetri bilgisi edinmek ve buna benzer amaçlarda kullanılabilir.

- Uzamsal (durum-yer, doğrultu-yön )ilişkileri ile alakalı beceriler geliştirilebilir.

- Geometrik şekil ve cisimlerden yeni cisim ve şekiller elde edilebilir.

- Geometrik şekiller ve cisimler arasındaki ilişkiler belirlenerek, çıkarımlarda bulunulabilir.

Tangramın oynanmasında büyük öneme sahip olan ve uyulması önemli olan kurallar son derece basittir.

Tangram Oyunu Nasıl Oynanır ve Kuralları Nelerdir?

Tangram oyunu hakkında en çok merak edilen ve araştırılan oyunlardan biridir. Bu oyun tek kişilik olarak oynanan oyunlar arasında yerini almaktadır. 5 yaş ve üstünde olan herkes için çok uygun ve son derece eğlenceli olan bir oyundur. Bu oyunun amacı ise oyunda kullanılan parçalardan yararlanarak farklı formlara ait şekiller meydana getirmektir. Tangram oyununun başında oyuncu için bir form belirlenir. Sonrasında ise oyuncu şekillerden faydalanarak bu formu oluşturma çabası içine girer.

Tangram oyununda hedefin belirlenmesi sürecinde üç aşama bulunmaktadır. Tangram kolay, orta ve zor seviyeden oluşan bir oyun olma özelliği taşımaktadır. Belirlenmiş olan hedef bir bir harf, bir hayvan, geometrik bir şekil ya da yürüyen bir insan ve benzeri bir şey olabilir. Oyuncu elindeki her bir 7 parçadan yararlanarak belirlenmiş olan hedefi oluşturma çabası içinde olur. Tangram oyunu son derece basit olan bazı kurallara uyularak oynanmalıdır.

Tangram, bir kareden belli bir düzene göre kesilmiş olan ve yedi adet parçadan meydana getirilmiş olan çok eski bir Çin bulmacası olma niteliği barındırmaktadır. İki adet küçük ikizkenar dik üçgen, iki adet büyük ikiz kenar dik üçgen, bir adet kare, bir adet paralel kenar ve bir adet orta boy ikizkenar dik üçgenden oluşan bir oyun olma özelliği barındırmaktadır. Matematiğin gelişmesiyle beraber tüm dünyada çok iyi bir şekilde tanınan bir bulmaca haline gelmiş durumdadır.

Tangram oyununu oynayan oyuncunun uyması gereken kurallar ise şunlardır;

- Hedef formun oluşturulması esnasında 7 parçanın da kullanılması gerekmektedir.

- Tangram oyunundaki parçaların düz olarak kullanılması gerekmektedir. Yani parçalar dik ya da farklı şekillerde kullanılamaz.

- Tangram oyun parçaları üst üste konularak hedef oluşturulamaz.

- Hedef şeklin oluşturulması esnasında parçaların birbirlerine temas etmesi sağlanacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.