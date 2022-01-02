Tandem Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tandem Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Tandem, kökeni hem İngilizce hem de Latinceye dayanan bir sözcüktür. Bunun nedeni ise tandemin çok anlamlı olmasıdır. Birden fazla anlam içeren bu kelime cümle içerisinde kullanıma göre anlam kazanır.

Tandem Ne Demek? Ne Anlama Gelir?

Tandem, çok anlamlı bir kelimedir. Bu yüzden tek bir anlamına değil, bütün anlamlarına bakmak gerekir. Tandemin ilk anlamı art arda olan atlı araba demektir. Bir diğer anlamı da iki kişinin aynı anda kullanabildiği iki kişilik bisiklettir. Yine iki kişi ile yapılan yamaç paraşütüne de tandem denilmektedir. Tandem aynı zamanda tıp alanında da karşımıza çıkan bir terimdir. Tandemin tıp alanındaki anlamı ise kapsamlı metabolik hastalık tarama testidir. Ayrıca ikişer kürek kullanılarak yapılan tekne yarışı da yine tandem olarak geçmektedir.

Tandem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Tandem sözcüğü yabancı kökenlidir. Bu yüzden dilimizdeki karşılığı en doğru şekilde Türk Dil Kurumu kaynaklarından öğrenilebilir. Tandem TDK sözlük anlamı iki kişilik bisiklete verilen ad şeklindedir. Bunun yanı sıra TDK sözlüğünde yer alan diğer açıklaması ise iki kişi ile yapılan yamaç paraşütü demektir.