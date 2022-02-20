Tan 30-45-60-90-180 değerleri kaçtır?

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Tan 30-45-60-90-180 değerleri bu şekildedir:

Tan 0 = 0

Tan 30 = √3/3

Tan 45 = 1

Tan 60 = √3

Tan 90 = Tanımsız

Tan 30-45-60-90-180 Değeri Kaçtır?

Tan, yani tanjant bir trigonometri fonksiyonudur. Birim çember üstünde, orijinden geçmekte olan bir doğrunun x ekseni ile arasındaki bu doğrunun tanjant ekseniyle (saat yönü tersine doğru açının tan değeri) kesiştiği yerin y değerine eşit olur. Tan formülü tan (a)=a / bitişik b karşısında ya da A açısının tanjant değeri, radyan, m radyan ya da pi radyan olarak gösterilir.

Bir üçgende bulunan x açısının tam karşısındaki kenarın komşu kenara olan oranı tan değeri olarak ifade edilir.

Tan 30-45-60-90-180 değeri şu şekildedir:

Tan 0 = 0 eşitliği

Tan 30 = √3/3 eşitliği

Tan 45 = 1 eşitliği

Tan 60 = √3 eşitliği

Tan 90 = tanımsızdır.

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Tan değerleri bu şekildedir ve bu değerlerin bilinmesiyle birçok matematik problemi kolay bir şekilde çözüme ulaşmaktadır. Formülün ve değerlerin bilinmesi matematik problemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde çözülmesine yardımcı olmaktadır.