Tan 30-45-60-90-180 değerleri kaçtır?

Tan 30-45-60-90-180 değerleri bu şekildedir:
Tan 0 = 0
Tan 30 = √3/3
Tan 45 = 1
Tan 60 = √3
Tan 90 = Tanımsız
Tan 30-45-60-90-180 Değeri Kaçtır?
Tan, yani tanjant bir trigonometri fonksiyonudur. Birim çember üstünde, orijinden geçmekte olan bir doğrunun x ekseni ile arasındaki bu doğrunun tanjant ekseniyle (saat yönü tersine doğru açının tan değeri) kesiştiği yerin y değerine eşit olur. Tan formülü tan (a)=a / bitişik b karşısında ya da A açısının tanjant değeri, radyan, m radyan ya da pi radyan olarak gösterilir.
Bir üçgende bulunan x açısının tam karşısındaki kenarın komşu kenara olan oranı tan değeri olarak ifade edilir.
Tan 30-45-60-90-180 değeri şu şekildedir:
Tan 0 = 0 eşitliği
Tan 30 = √3/3 eşitliği
Tan 45 = 1 eşitliği
Tan 60 = √3 eşitliği
Tan 90 = tanımsızdır.
Tan değerleri bu şekildedir ve bu değerlerin bilinmesiyle birçok matematik problemi kolay bir şekilde çözüme ulaşmaktadır. Formülün ve değerlerin bilinmesi matematik problemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde çözülmesine yardımcı olmaktadır.