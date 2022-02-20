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Tan 30-45-60-90-180 değerleri kaçtır?

Tan 30-45-60-90-180 değerleri kaçtır

Tan değerleri matematikçiler ve matematik öğrencileri tarafından öğrenilmesi gereken en önemli konulardan biridir. Özellikle matematik konuları kullanım olarak önem taşıyan konular arasındadır. Bu nedenle siz de tan değerlerinin kaç olduğunu, nasıl bulunduğunu öğrenebilir ve soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Sizin için tan değerinin nasıl bulunduğunu, Tan 30-45-60-90-180 değerinin kaç olduğunu detaylarıyla derledik.

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 Tan 30-45-60-90-180 değerleri bu şekildedir:

 Tan 0 = 0

 Tan 30 = √3/3

 Tan 45 = 1

 Tan 60 = √3

 Tan 90 = Tanımsız 

 Tan 30-45-60-90-180 Değeri Kaçtır? 

 Tan, yani tanjant bir trigonometri fonksiyonudur. Birim çember üstünde, orijinden geçmekte olan bir doğrunun x ekseni ile arasındaki bu doğrunun tanjant ekseniyle (saat yönü tersine doğru açının tan değeri) kesiştiği yerin y değerine eşit olur. Tan formülü tan (a)=a / bitişik b karşısında ya da A açısının tanjant değeri, radyan, m radyan ya da pi radyan olarak gösterilir. 

 Bir üçgende bulunan x açısının tam karşısındaki kenarın komşu kenara olan oranı tan değeri olarak ifade edilir.

 Tan 30-45-60-90-180 değeri şu şekildedir:

 Tan 0 = 0 eşitliği

 Tan 30 = √3/3 eşitliği

 Tan 45 = 1 eşitliği

 Tan 60 = √3 eşitliği

 Tan 90 = tanımsızdır. 

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 Tan değerleri bu şekildedir ve bu değerlerin bilinmesiyle birçok matematik problemi kolay bir şekilde çözüme ulaşmaktadır. Formülün ve değerlerin bilinmesi matematik problemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde çözülmesine yardımcı olmaktadır.

 

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