Tambur nedir, neyden yapılır? Tambur ne işe yarar?

Kökeni çok eski tarihlere dayanan tamburun, kopuz müzik aletinin geliştirilmiş bir formu olduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Aynı zamanda tamburun ilk formunun antik dönemlere kadar uzandığı doğrultusunda görüşler de bulunmaktadır. Bir diğer görüş ise bağlama ailesinin ilk formunun gelişmesi ve değişmesi ile tamburun oluştuğu yönündedir.

Tambur Nedir?

Temelde Müzik aletleri üç ya da iki çeşit olmaktadır. Bu müzik aletlerinin bazıları üflemeli bazıları çalmalı bazıları da vurmalı çalgılar sınıfın da bulunmaktadır. Pek çok kişi tarafında merak edilen tambur çalgısı, telli çalgılar sınıfında yani çalmalı çalgılar sınıfında bulunmaktadır. Bu müzik aleti daha çok sap olarak isimlendirilen uzun bir gövdeye ve bir büyük başa sahiptir.

Baş denilen daireye benzer yapının içinde yani yuvalıktan ses çıkmaktadır. Sesin kalitesini pek çok etmenin belirlediği bilinmektedir. Tamburun telleri, tamburun sesinin gür ve iyi çıkmasını sağlayan kısım olarak bu etmenlerin en başında gelir.

Tambur müzik aleti tam olarak 42 perdeden meydan gelmektedir. Bu sebeple bu müzik aletinin çalınması ve ideal sesin ortaya çıkarılması işlemi çok zor olmaktadır.

Kısaca Tambur Müzik Aletinin Tarihçesi

Kökeni hakkında pek çok efsane bulunan tambur müzik aletinin daha çok nasıl ortaya çıktığı sorusu ile ilgili fazlasıyla hikaye bulunur. Ancak genel olarak Sümerler döneminde tambur müzik aletinin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Devamında ise pek çok birçok İranlı ve Pers müzisyen tarafından kullanılmıştır. Zaman içerisinde Türk sanat müziği kültürü arasında da yer alan bu çalgı oldukça farklı sesler çıkarılabilen çok önemli bir unsur olarak bilinmektedir.

Tambur Neyden Yapılır?

Klasik Türk Müziği'nin mızraplı ve telli çalgılarından biri olan tambur, ses açısından en fazla perdeye sahip olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir.

Yapı olarak; ses tablası, sap ve teknelik olmak üzere üç ana parçadan oluşur. Tamburun yarım daire biçimindeki teknelik bölümü meyve ağaçlarından ya da sert ağaçlardan; sap kısmı ıhlamur, gürgen ve kayın ağacından; ses tablası ladinden yapılır.

Tambur çalgısını yapan kişinin tambur çalabilmesi bir gerekliliktir. Günümüzde tamburu icra eden kişi yani Tamburi sayısı az olmakla beraber tambur yapan usta sayısı da azdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu alandaki özverili çalışmalarıyla Fehmi Kılınçer, "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak tespit edilmiştir.

Tambur Ne İşe Yarar?

Türk müziğinde yaygın olarak çalınan tambur, yalnızca Türklerde görülen telli ve mızraplı bir çalgıdır. Tambur'un kökeni tam olarak hangi tarihte ortaya çıktığı bilinmemektedir. Sümerce olan "pantur"dan geldiği hakkında görüşler ve bilgiler bulunmaktadır. Araplar ise, tambur kelimesinin "kuzunun kuyruğu" anlamına gelen "dumba-i bara"dan değiştiğini söylerler. Kelime, daha sonraları Orta Asya'da ve İran'da, daha çok bağlamaya benzeyen uzun saplı ve armudi gövdeli çalgıların adı olarak kullanılmıştır.

Özellikle Toderini ve Charles Fonton gibi Avrupalı gezginlerin, sapında bulunan perde bağlarından dolayı gözle görülür biçimde Türk müziğinin ses sistemini yansıttığını düşündükleri tambur, günümüzde sadece Türkiye'de kullanılan bir çalgıdır.

Tamburi ismi sazı icra edenlere verilir. XVII. yüzyılda Evliya Çelebi İstanbul'da 500 tamburi bulunduğundan bahsederken farabi ise horasan tamburundan bahsetmektedir. Maragali Abdulkadir'de Tambur-u Sirvaniyan, Farabi'de Horasan Tamburu ile Tambura-i Türki isimlerindeki çeşitleri değinilmiştir.