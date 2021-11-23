Tamamlanan eki nedir, iyelik ya da hal eki midir? Tamlanan eki örnekleri ile konu anlatımı

Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ekleri ilk kelimeye, tamlanan ekleri ise ikinci kelimenin sonuna getirilir. Örnekler:
1- Arabanın Kaportası - (Nın - Tamlayan eki / sı Tamlanan eki)
2- Çantanın Gözü - (Nın - Tamlayan eki / ü Tamlanan eki)
Tamlanan Eki Nedir?
Belirtili isim tamlamalarında ikinci kelimeye getirilen eklere tamlanan eki denir. Gizli özneli cümlelerde ise tamlayan olmasa bile tamlanan eki kullanılır.
Örnek Cümleler:
1- Sonumuzun böyle olacağını hiç düşünmemiştim.
Sonumuz - Bizim
2- Sorularına doğru cevap veremediğim için üzgünüm.
Sorularına - Senin
3- Kitaplarımı istediğin zaman ödünç alabilirsin.
Kitaplarımı - Benim
4- Eğer bizimle ilgili bir şikayetleri varsa bunu başkalarına anlatmasınlar.
Şikayetleri - Onların
5- Adını ve soy adınızı tekrar söyler misiniz?
Adınızı - Sizin
Tamlanan Eki İyelik ya da Hal Eki midir?
Tamlanan eki bir nesnenin kime ya da neye ait olduğunu bildirdiği için iyelik ekidir.
Tamlanan Eki Örnekleri ile Konu Anlatımı
A- (-ı) Tamlanan Eki
1- Komşunun yaramaz çocuğu kitabın kapağını yırtmış.
Kapak - Kapağını
2- Sence evin duvarlarını maviye mi yoksa yeşile mi boyamalıyım?
Duvarlar - Duvarlarını
3- Muhabbetin gidişatı hoşuma gitmediği için susmayı tercih ettim.
Gidişat - Gidişatı
4- Haftaya görüşemediğimiz günlerin acısını çıkartırız.
Acı - Acısını
5- Sokak lambaları bozuk olduğu için gece karanlığında göz gözü görmüyor.
Lambalar - Lambaları
6- Yazar bu eserinde çocukluk anılarını kaleme almış
Anılar - Anılarını
7- Ağzını bıçak açmıyor.
Ağız Ağzını
8- Borçlarımın tamamını kapattım.
Tamam - Tamamını
B- (-i) Tamlanan Eki
1- Ahmet ile Serdar, sınıfın en çalışkan öğrencileri arasında yer alıyor
Öğrenciler- Öğrencileri
2- Onun kaprislerini daha fazla çekemeyeceğim.
Kapris - Kaprislerini
3- Bana yaptığı çizimlerin eskizini gösterdi.
Eskiz - Eskizi
4- Yönetmenin son filmi Cannes Film Festivalinde büyük jüri ödülünü kazandı.
Film - Filmi
5- İlkokuldaki sınıf öğretmenimi çok özlüyorum.
Öğretmen - Öğretmenimi
C- (-u) Tamlanan Eki
1- Milli takımın golcü oyuncusu sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Oyuncu - Oyuncusu
2- Kitaplığın tozunu aldın mı?
Toz - Tozunu
3- Yazdığı şiirlerin birçoğu hoşuma gitti.
Birçok - Birçoğu
4- İki yıl önce satış sorumlusu olarak çalışmaya başladığım mağazadan bugün istifa ettim.
Sorumlu - Sorumlusu
D- (-ü) Tamlanan Eki
1- Bilgisayarın monitörü kırıldığı için film izleyemiyorum.
Monitör - Monitörü
2- Kelebeklerin ömrü sadece bir gündür.
Ömür - Ömrü
3- Evlilik yıl dönümüzü kutlamak için Bodrum'a gideceğiz.
Yıl dönümümüz - Yıl dönümümüzü
4- Günlüğümü gizli gizli okuduğu için onu hiçbir zaman affetmeyeceğim.
Günlük - Günlüğümü
Not: Belirtisiz isim tamlamalarında da tamlanan eki kullanılır.
Örnekler:
1- Okul Müdürü - ü
2- Sınıf Bahçesi - i
3- Gelecek kaygısı - ı
4- Kurban Bayramı - ı
5- Karne Hediyesi - i
6- Film Analizi - i