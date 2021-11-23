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Tamamlanan eki nedir, iyelik ya da hal eki midir? Tamlanan eki örnekleri ile konu anlatımı

#Tamamlanan Eki Nedir İyelik Ya Da Hal Eki Midir?#Örnekler#Kullanım
Tamamlanan eki nedir, iyelik ya da hal eki midir Tamlanan eki örnekleri ile konu anlatımı

Belirtili isim tamlamalarında ilk kelimeye tamlayan, ikinci kelimeye ise tamlanan denir. Örneğin: ''İlyas'ın arabası''. İlyas'ın - Tamlayan. Arabası Tamlanan. Türkçede ı, i, u ve ü harfleri tamlanan eki olarak kullanılır. Ünlü harflerle biten kelimelerde ise iki ünlü harfin arasına y, n, m ya da s harfi gelir. Bunlara kaynaştırma ünsüzü denir. Örneğin: ''Acısı daha çok taze.'' Acı - (s) - ı Tamamlanan eki nedir, iyelik ya da hal eki midir? Örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak derledik.

 

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Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ekleri ilk kelimeye, tamlanan ekleri ise ikinci kelimenin sonuna getirilir. Örnekler:

1- Arabanın Kaportası - (Nın - Tamlayan eki / sı Tamlanan eki)

2- Çantanın Gözü - (Nın - Tamlayan eki / ü Tamlanan eki)

Tamlanan Eki Nedir?

Belirtili isim tamlamalarında ikinci kelimeye getirilen eklere tamlanan eki denir. Gizli özneli cümlelerde ise tamlayan olmasa bile tamlanan eki kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Sonumuzun böyle olacağını hiç düşünmemiştim.

Sonumuz - Bizim

2- Sorularına doğru cevap veremediğim için üzgünüm.

Sorularına - Senin

3- Kitaplarımı istediğin zaman ödünç alabilirsin.

Kitaplarımı - Benim

4- Eğer bizimle ilgili bir şikayetleri varsa bunu başkalarına anlatmasınlar.

Şikayetleri - Onların

5- Adını ve soy adınızı tekrar söyler misiniz?

Adınızı - Sizin

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Tamlanan Eki İyelik ya da Hal Eki midir?

Tamlanan eki bir nesnenin kime ya da neye ait olduğunu bildirdiği için iyelik ekidir.

Tamlanan Eki Örnekleri ile Konu Anlatımı

A- (-ı) Tamlanan Eki

1- Komşunun yaramaz çocuğu kitabın kapağını yırtmış.

Kapak - Kapağını

2- Sence evin duvarlarını maviye mi yoksa yeşile mi boyamalıyım?

Duvarlar - Duvarlarını

3- Muhabbetin gidişatı hoşuma gitmediği için susmayı tercih ettim.

Gidişat - Gidişatı

4- Haftaya görüşemediğimiz günlerin acısını çıkartırız.

Acı - Acısını

5- Sokak lambaları bozuk olduğu için gece karanlığında göz gözü görmüyor.

Lambalar - Lambaları

6- Yazar bu eserinde çocukluk anılarını kaleme almış

Anılar - Anılarını

7- Ağzını bıçak açmıyor.

Ağız Ağzını

8- Borçlarımın tamamını kapattım.

Tamam - Tamamını

B- (-i) Tamlanan Eki

1- Ahmet ile Serdar, sınıfın en çalışkan öğrencileri arasında yer alıyor

Öğrenciler- Öğrencileri

2- Onun kaprislerini daha fazla çekemeyeceğim.

Kapris - Kaprislerini

3- Bana yaptığı çizimlerin eskizini gösterdi.

Eskiz - Eskizi

4- Yönetmenin son filmi Cannes Film Festivalinde büyük jüri ödülünü kazandı.

Film - Filmi

5- İlkokuldaki sınıf öğretmenimi çok özlüyorum.

Öğretmen - Öğretmenimi

C- (-u) Tamlanan Eki

1- Milli takımın golcü oyuncusu sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Oyuncu - Oyuncusu

2- Kitaplığın tozunu aldın mı?

Toz - Tozunu

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3- Yazdığı şiirlerin birçoğu hoşuma gitti.

Birçok - Birçoğu

4- İki yıl önce satış sorumlusu olarak çalışmaya başladığım mağazadan bugün istifa ettim.

Sorumlu - Sorumlusu

D- (-ü) Tamlanan Eki

1- Bilgisayarın monitörü kırıldığı için film izleyemiyorum.

Monitör - Monitörü

2- Kelebeklerin ömrü sadece bir gündür.

Ömür - Ömrü

3- Evlilik yıl dönümüzü kutlamak için Bodrum'a gideceğiz.

Yıl dönümümüz - Yıl dönümümüzü

4- Günlüğümü gizli gizli okuduğu için onu hiçbir zaman affetmeyeceğim.

Günlük - Günlüğümü

Not: Belirtisiz isim tamlamalarında da tamlanan eki kullanılır.

Örnekler:

1- Okul Müdürü - ü

2- Sınıf Bahçesi - i

3- Gelecek kaygısı - ı

4- Kurban Bayramı - ı

5- Karne Hediyesi - i

6- Film Analizi - i

 

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