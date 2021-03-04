Tamah Varken Müflis Acından Ölmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Tamah Varken Müflis Acından Ölmez atasözü, bazı durumlarda sıklıkla karşınıza çıkan atasözleri arasında yer almaktadır. Siz de karşılaştığınız bu atasözü ile ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Tamah Varken Müflis Acından Ölmez atasözü ne demektir? Nerede kullanılır? En doğru kullanım şekli nedir? İşte, tüm detaylar.
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Tamah Varken Müflis Acından Ölmez Atasözün Anlamı
Tamah etmek, açgözlülük etmemek anlamında kullanılan bir sözdür. Tamah Varken Müflis Acından Ölmez atasözü de, elinde hiç bir birikimi olmasa bile yine de küçük kazançlardan memnun olmamak ve hep daha fazlasını isteyen kişiler için kullanılmaktadır. Tamah ederseniz yani elinizdeki ile yetinmeyi bilirseniz, iflas etseniz bile yine de ayakta kalmanın bir yolunu bulursunuz.
Tamah Varken Müflis Acından Ölmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ne kadar zor durumda olsanız da tamah varken müflis acından ölmez.