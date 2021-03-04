Tamah Varken Müflis Acından Ölmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tamah Varken Müflis Acından Ölmez atasözü, cümlelerdeki kullanım alanı bakımından oldukça fazla karşılaşılan atasözlerinden birisi olma özelliğine sahiptir. Siz de bu atasözünün anlamını öğrenebilir ve cümleleriniz de en doğru şekilde kullanabilirsiniz.

Tamah Varken Müflis Acından Ölmez Atasözün Anlamı

Tamah etmek, açgözlülük etmemek anlamında kullanılan bir sözdür. Tamah Varken Müflis Acından Ölmez atasözü de, elinde hiç bir birikimi olmasa bile yine de küçük kazançlardan memnun olmamak ve hep daha fazlasını isteyen kişiler için kullanılmaktadır. Tamah ederseniz yani elinizdeki ile yetinmeyi bilirseniz, iflas etseniz bile yine de ayakta kalmanın bir yolunu bulursunuz.

Tamah Varken Müflis Acından Ölmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ne kadar zor durumda olsanız da tamah varken müflis acından ölmez.