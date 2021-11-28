Tam Kare Sayılar Nedir Ve Nasıl Bulunur? 1'den 100'e Kadar Tam Kare Sayılar Konu Anlatımı

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Sekizinci sınıf ders konuları arasında yerini almakta olan tam kare sayılarda öğrencileri oldukça zorlayan konulardan biridir. Tam kare sayılar belirli bir kurala göre yapılmaktadır. Bu sayıların sahip oldukları bazı özellikleri de mevcuttu. Öğrenciler bu sayılar ile alakalı olarak genel bilgileri çok iyi bir şekilde öğrendiği takdirde, konu ile alakalı durumdaki alıştırmaları ve testleri çok pratik bir şekilde çözebilme imkanına sahip hale gelirler. Bundan dolayı konu çalışmaları oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Konuya ise tam kare sayılar nedir, sorusunun yanıtını bularak başlamak oldukça doğru bir yaklaşım olacaktır.

Tam Kare Sayılar Nedir ve Nasıl Bulunur?

Tam karekökü sayma sayısı durumunda olan pozitif sayılara tam kare sayılar adı verilmektedir. Yani iki defa aynı tam sayının çarpımı olmaktadır. Bu sayıların karekökü alındığı takdirde tam sayı olarak dışarı çıkmaktadır. Bunu şu şekilde ifade etmek mümkün olmaktadır:

a bir tam sayı olmak üzere

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a*a=a² ifadesinde a² sayısının açılımı tam kare olarak karşımıza çıkacaktır.

0 sayısı bazı kaynaklara göre tam kare alınabiliyor. Tam kare tanımı kapsamında 0 tam bir kare sayı olma özelliği barındırmaktadır. Bundan dolayı da 0 sayısının tam kare olduğu varsayılabilir olmaktadır. Tam kare sayıların özelliklerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

- En küçük tam kare 0 sayısı olmakta ve tam kare sayılar negatif olmamaktadır. Bunun nedeni ise negatif bir tam sayının karesi alınsa dahi sonucu pozitif çıkacaktır.

- Sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe tama kare sayılar arasında bulunan uzaklık farkında artış olacaktır.

- Bütün tam kare sayılar doğal sayılar kümesi elamanları olma özelliği taşımaktadır.

- Bir karenin alanın tam kare olması durumunda kenar uzunluğu tam sayıdır.

- İki tam kare sayının çarpımıyla birlikte yine bir tam kare sayı elde edilebilmesi mümkündür.

Tam kare sayılar aynı zamanda karesel sayılar olarak da adlandırılabiliyor. Bir sayının karesi başka bir ifadeyle karekökü olarak tanımlanabilmektedir. Sayının tam karesi kendi ile çarpımı şeklinde olmaktadır. Bu tanım baz alınmak suretiyle tam kare sayılar bulunurken sayı kendisiyle çarpılır. Karekök içinden çıkarılması esnasında hangi sayının tam karesi ise o sayı kök dışına çıkarılır.

1'den 100'e Kadar Tam Kare Sayılar Konu Anlatımı

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Tam kare sayılar işlemlerinde pratiklik olması amacı doğrultusunda 1’den 100’e kadar olan sayıların tam karesinin öğrenilmesi son derece büyük bir önem barındırmaktadır. Bu sayede Tam kare sayı konusunun daha net bir şekilde anlaşılması ve öğrencilerin işlemler esnasında kolaylık elde etmesi mümkün hale gelecektir.

1 ile 100 arasında 10 adet tam kare sayı varlığı söz konusudur. Bu sayılar ise şu şunlardır:

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 sayılarıdır.

1'den 100'e kadar kaç adet tam kare sayı olduğunu bulmak için ise. Sırasıyla hangi sayıların tam kare sayı olduğunu ve istenen aralıkta yer aldığı aşağıda gösterilmektedir. .

1x1 = 1

2x2 = 4

3x3 = 9

4x4 = 16

5x5 = 25

6x6 = 36

7x7 = 49

8x8 = 64

9x9 = 81

10x10 = 100

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Yukarıdaki tablo bu şekilde devam edecektir. Görüldüğü üzere, kendisiyle çarpıldığında ortaya çıkan sayılardan 1 ile 100 arasında 10 adet sayı bulunmaktadır.