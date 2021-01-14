Tam burslu eğitim için Darüşşafaka Sınavı 30 Mayıs'ta 28 ilde yapılacak..

Bütün aileler çocuklarının iyi bir eğitim almasını, başarılı olmasını, mutlu yaşamasını, ailesine ve ülkesine yararlı olmasını ister. Darüşşafaka babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara parasız ve yatılı bir eğitim fırsatı sağlıyor. Ülkemizin bütün çocuklarının iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırsever kişiler tarafından 1863’te kurulan Darüşşafaka, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşılamakta, onları en iyi biçimde yetiştirerek liseden mezun ediyor. Darüşşafaka Lisesi’ni bitiren öğrenciler, İngilizce bilen, bilgisayar kullanabilen, bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan bilgili gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor.

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2021 yılında Darüşşafaka Sınavı ne zaman yapılacak?

Darüşşafaka Sınavı Kayıt Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2021, Cumartesi

Darüşşafaka Sınavı Kayıt Bitim Tarihi: 24 Mayıs 2021, Pazartesi

Darüşşafaka Sınav Günü: 30 Mayıs 2021, Pazar

Darüşşafaka Sınav Saati: 10.00*

* Adayların saat 09.00'da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru Formu (doldurulmuş)

Önemli not:

Aday kaydı için başvurular 2 Ocak 2021'den itibaren online olarak yapılabilir.

Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu'na postayla ulaştırılması zorunludur.

Kesin kayıt hakkı,

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kayıt Kabul Sağlık Yönetmeliği esaslarına uygun olarak beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu olması. (Bu rapor ile birlikte öğrenci okul sağlık kurulu tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülen tüm hallerde aday öğrencinin yeniden değerlendirilmek üzere tam teşekküllü bir hastaneye yönlendirilebilir)

Sağlık kurulunun adayın (Darüşşafaka Eğitim Kurumları Sağlık Kurulu Kabul Yönetmeliği esaslarına göre) yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,

Darüşşafaka`nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır.

Okulun “Sağlık Kurulu” davetine uymayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.