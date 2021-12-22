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Tam altın ile Cumhuriyet altını arasındaki fark nedir? Tam altın ve Cumhuriyet altını farkı

Tam altın ile Cumhuriyet altını arasındaki fark nedir Tam altın ve Cumhuriyet altını farkı

Uzun ve orta vadede yatırımcısına iyi bir gelir sağlayan araçların başında altın gelmektedir. Altın özellikle yatırım yapmaya yeni başlayanların tercih ettiği bir yol olmaktadır. Pek çok çeşide sahip olan altının alış ve satış fiyatları arasındaki farktan etkilenmek istemeyen yatırımcılar alacakları altınları bu durumu göz önünde bulundurarak tercih yapmaktadırlar. Peki, tam altın ile cumhuriyet altını arasındaki fark nedir? Tam altın ve cumhuriyet altını farkı nasıl olmaktadır? İşte, altına yatırım yapmak isteyenler için tüm detayları derledik.

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Tam altın ile cumhuriyet altını birbirine karıştırılan bir altın çeşidi olmaktadır. Kıymetli madenlerden biri olan altının fiyatı her geçen gün biraz daha artmaktadır.

 Tam Altın İle Cumhuriyet Altını Arasındaki Fark Nedir?

 Tam altın ile Cumhuriyet altını arasında çeşitli farklar bulunmaktadır. Bu farklardan ilki Cumhuriyet altını Ata altın olarak da bilinmektedir. Tam altın ise Türkiye Devleti Cumhuriyeti darphanesi tarafından basılan bir altın çeşidi olmaktadır.

 Cumhuriyet altının çapı 30 mm'den büyük olurken tam altının çapı ise 22 mm kadar olmaktadır. Tam altın 7.016 gram olurken Cumhuriyet altının gramı ise 7.216 gram olarak ifade edilmektedir. Her iki altının üzerinde yer alan desenler birbirinden farklı olarak belirtilmektedir.

 Tam Altın ve Cumhuriyet Altını Arasındaki Fark

 Tam altın ile cumhuriyet altını arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bu iki altın çeşidi kalınlık, gram ve üzerlerinde yer alan desenler bakımından birbirinden farklılık göstermektedir.

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