Taltif etmek ne demek, ne anlama gelir? Taltif etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Taltif Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Nazik Davranma 2- Centilmenlik 3-Kibarlık 4- İyilik yapmak 5- Gönül almak

6- Ödül vermek 7- Mükafatlandırmak 8- Kompliman yapmak 9- Övmek

10- Lütfetmek

Taltif Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İltifat kelimesiyle aynı kökten türeyen taltif etmek, birine karşı sevecen ve nazik davranmak anlamına gelir. Bu kelime Osmanlı döneminde ödüllendirmek manasında da kullanılmıştır.

Taltif Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre taltif etmek kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Taltif Etmek - Doğru Kullanım

Taltifetmek - Yanlış Kullanım

Taltif Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bazen çok hırçınlaşsa da sonrasında taltif edip gönül almasını biliyor.

(İyi davranmak anlamında kullanılmış)

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2- Hastanın derisindeki sertliği yumuşatmak için taltif edici ilaçlar kullandık.

(Yumuşatmak anlamında kullanılmış)