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Talk pudrası nedir, nerelerde kullanılır? Talk pudrası ne işe yarar, neyden yapılır?

#Talk Pudrası#Sanayi#Krem
Talk pudrası nedir, nerelerde kullanılır Talk pudrası ne işe yarar, neyden yapılır

Tali pudrası, aslında beyaz bir görünüme sahiptir. Ama içerdiği maddelere göre bazı zamanlarda yeşilimsi, mavimsi ya da gri bir renge sahip olabilir. Oluşumu bakımından bir başkalaşım metamorfik mineraldir. Talk pudrası, pek çok farklı alanda kullanılır. Talk Pudrası nedir, nerelerde kullanılır sizler için derledik.

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Talk pudrası, pek çok alanda kullanılan bir mineraldir. Aynı zamanda talk pudrasının bazı çeşitleri vardır. İçeriğindeki maddeye göre renk alır.

 Talk Pudrası Nedir?

 Talk pudrası, pek çok açıdan faydalı olan bir mineraldir. Doğal olarak beyaz, yassı ya da yeşilimsi tabakalar halinde ve çok yumuşaktır. Bu mineral, tırnakla kolayca kazınabilir. Ticari hayatta çok önemli bir kullanım alanı vardır. Talk, fabrikalarda farklı amaçlar için işlendikten sonra piyasaya sürülür.

 Çok yumuşak bir yapısı olduğu için, öğütülerek çok ince tanecikler haline getirilebilmesi için talk pudra yapımında sıkça kullanılır. Aynı zamanda kurşun kalemlerin ve bazı sabunların yapımında da Talk kullanılır. Talk elektriği ve ısıyı çok zor bir şekilde ilettiği için, fırın ve soba kaplamalarında, elektrik araçlarında yalıtkan olarak da kullanılır.

 Talk Pudrası Nerelerde Kullanılır?

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 Talk; boya yapımında, seramikte, çatı kaplamasında, haşarat ilacı üretiminde, kozmetikte, kauçuk ve kağıt sanayinde, farmakolojide, asfalt dolgu maddesi yapımında, hayvan yemi ve gübre üretiminde sıkça kullanılır. Bu ürünün kullanım amacına göre, nem oranı, yumuşaklığı, yağ absorbsiyonu, özgül ağırlığı, erime noktası, ısı ve elektrik iletkenliği ve kimyasal analiz önemlidir.

 Talk Pudrası Ne İşe Yarar?

 Talk pudrası pisliklere ve yaralara serpilir. Özellikle de küçük çocuklara banyodan sonra uygulanır. Bu işte kullanılan talk eczanelerde genellikle paketle satılır ve delikli kutulara konularak bölgeye serpilir. Hoş bir koku vermesi için de içine kokulu maddeler de katılır. Talkın başlıca kullanım alanları;

Seramik Sanayiinde: Talkın ısı ile genleşme özelliği çok az olduğu için mutfak ve banyo seramiklerinde ve elektrik sobalarının plakalarında kullanılıyor. Seramik sanayiinde kullanılacak olan talkta kimyasal ve fiziksel yapı açısından homojenlik istenir. Aynı zamanda, dağılımı ve tane iriliği ile pişirme rengi de çok önemlidir.

Çatı Kaplamasında: Çatı kaplaması için genellikle kalitesiz talklar tercih edilir. Bu nedenle de hammaddede saflık ve beyazlık aranmaz. Aranan özellikler arasında ise, yağ emme özelliği, dağılımı ve tane boyu yer alır.

Boya Sanayiinde: Yaprak ve lif özelliğine sahip olan talklar, yağ absorblama özelliği nedeni ile boya ve benzeri yağ yapımında kullanılır.

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Haşerelere Karşı: Talk, haşere öldürücü özelliğe sahip ilaç yapımında da kullanılır.

Kauçuk Sanayiinde: Talk, pek çok sentetik plastik, lastik ve kauçuk üretiminde doldurucu olarak kullanılır.

Kağıt Sanayiinde: Talk, tane boyu, yumuşaklığı, suda emme ve mürekkep emme özelliği nedeni ile kağıt sanayiinde sıkça kullanılır.

Kozmetik ve Farmakolojide: Talkın istenilen tane boyutuna getirilmesi mümkün olduğu için kayganlığından ve kimyasal saflığından dolayı ilaç üretiminde ve kozmetik ürünleri kullanılır.

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Talk Pudrası Neyden Yapılır?

 Talk, kayaların kırılıp kurutulması sonucunda millenerek prosesi ile elde edilir. Proses, minerallerin pek çoğunu içinden çıkarır. Ama asbestos benzeri bazı kalıntı ve lifler talk içinde kalır. Talk pudrası, ev ve bahçede kullanılan pek çok üründe, antasit olarak yer alır. En önemlisi ve en zararlısı da koltuk altı spreyleri, antiperspirant deodorantlar, bebek pudraları, rollonlar ve kremlerdir.

 Talk pudrası, bebek pudrasının ana üründür. Aynı zamanda, boya, tebeşir, sabun, yalıtım malzemeleri, tekstil ve gıdada aplikasyonlar vardır. Talk, kanserojen içerikli bir yapı olan asbestosa çok yakın bir malzeme olduğu için oldukça zararlıdır. 

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#Talk Pudrası#Sanayi#Krem

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