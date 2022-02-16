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Talimat nedir, ne anlama gelir? Talimat kelimesi TDK sözlük anlamı

Talimat nedir, ne anlama gelir Talimat kelimesi TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan talimat kelimesi ilim sözcüğünden türetilmiştir. İlim, bilmek, öğrenmeye çalışmak ve anlamak anlamına gelirken talimat kelimesinin sözlük anlamı emirdir. Resmi kurumlarda, yetkililerden yazılı ya da sözlü olarak alınan emirlere talimat denir. Bu sözcükle aynı kökten türetilen müstalim kelimesi ise verilen emirleri yerine getirmeye hazır olan kimse manasına gelir. Talimat ne demek? Talimat TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Talimat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Direktif 2- Emir 3- Buyruk 4- Ferman 5- Bildirge 6- Yönerge 7- Vazife 8- Görev 

 Talimat Ne Demek?

14. yüzyılda literatüre giren talimat kelimesi talim sözcüğüne getirilen -at ekiyle oluşturulmuştur. Arapçada -at, çoğul eki olarak kullanılır. Talimatlar kelimesinin sözlük anlamı emirler, direktifler olsa da Türkçede daha çok tekil anlamıyla kullanılır.

 Askeriyede verilen görevlerin hızlı ve hatasız bir şekilde yerine getirilmesi için izlenmesi uyulması gereken kuralların tümüne de talimat denir. Bu kelimeden türetilen birçok birleşik isim ve tamlama hem iş yaşamında hem de sosyal hayatta sıklıkla kullanılır.

 Örnek Kelimeler:

 1- Talimatname - Bir iş yerinde yetki alanı ve unvanı ne olursa olsun, tüm çalışanların uymak zorunda olduğu yönetmelik

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 2- Talimgah - Emirlerin uygulandığı yer

 Talimat TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Tük Dil kurumuna göre talimat kelimesinin sözlük, terim ve mecazi olmak üzere toplam üç farklı anlamı vardır:

 1- Sözlük Anlamı: Yetkili bir kişinin personelden yapmasını istediği şey, emir

 2- Terim Anlamı: Çeşitli kurumlarda her çalışanın uymak zorunda olduğu kurallar

 3 - Mecazi Anlam: Yönlendirme

 Talimat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Verdiğim talimatları eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim.''

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