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Talimat ne demek, ne anlama gelir? Talimat kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Talimat#Talimat Ne Demek
Talimat ne demek, ne anlama gelir Talimat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Televizyon izleyen bireyler kullanılan bazı kelimelerin anlamlarını bilmiyor. Talimat kelimesi de, televizyonlarda kişilerin karşılaştığı sözcüklerden biridir. Anlamı araştırılan talimat kelimesiyle ilgili bilgi arayışları farklı kaynaklarda sürdürülüyor. Talimat kelimesinin TDK'da açıklanan karşılığı da oldukça merak ediliyor. Talimat ne demek, ne anlama gelir? Talimat kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında tüm detayları derledik.

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Günlük hayatta talimat kelimesi bireylerin tercih edebileceği kelimeler arasındadır. Çok fazla görülen talimat kelimesi kişiler tarafından merak edilebiliyor. TDK'da araştırılan talimat kelimesi, yönerge anlamındadır.

 Talimat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Kelimelerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, sözlüklerden yardım alabiliyor. Sözlükler kelimelerin anlamlarını doğru olarak paylaşan kaynaklardır. Kaynaklara başvuran bireyler, talimat kelimesinin doğru anlamına ulaşmak istiyor.

 Kelimelerin doğru anlamlarına ulaşmanın birçok değişik yolu bulunuyor. Talimat kelimesi genellikle sözlüklerde daha çok aranan bir kelimedir. İnternet ortamında araştırma yapanlar, talimat sözcüğünün anlamını öğrenebiliyor. Talimat, yönerge anlamında kullanılan bir sözcüktür.

 Talimat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 TDK'da anlamı bulunan kelimelerden birisi de, talimat kelimesidir. Arapça kökenli olan talimat kelimesiyle ilgili bireylerin gerçekleştirdiği araştırma türleri bulunuyor. Arapça kökenli bilinen talimat kelimesinin TDK'da bir karşılığı vardır. Türkçe diline geçen talimat kelimesi, yönerge anlamındadır. TDK'ya göre yönerge anlamında belirtilen bir kelimedir. Talimat kelimesi, genellikle haber yazılarında daha çok kullanılıyor. Anlamı bakımından haberlerde daha çok geçirilen bir kelimedir.

 

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