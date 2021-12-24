Talimat ne demek, ne anlama gelir? Talimat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Günlük hayatta talimat kelimesi bireylerin tercih edebileceği kelimeler arasındadır. Çok fazla görülen talimat kelimesi kişiler tarafından merak edilebiliyor. TDK'da araştırılan talimat kelimesi, yönerge anlamındadır.

Talimat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kelimelerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, sözlüklerden yardım alabiliyor. Sözlükler kelimelerin anlamlarını doğru olarak paylaşan kaynaklardır. Kaynaklara başvuran bireyler, talimat kelimesinin doğru anlamına ulaşmak istiyor.

Kelimelerin doğru anlamlarına ulaşmanın birçok değişik yolu bulunuyor. Talimat kelimesi genellikle sözlüklerde daha çok aranan bir kelimedir. İnternet ortamında araştırma yapanlar, talimat sözcüğünün anlamını öğrenebiliyor. Talimat, yönerge anlamında kullanılan bir sözcüktür.

Talimat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

TDK'da anlamı bulunan kelimelerden birisi de, talimat kelimesidir. Arapça kökenli olan talimat kelimesiyle ilgili bireylerin gerçekleştirdiği araştırma türleri bulunuyor. Arapça kökenli bilinen talimat kelimesinin TDK'da bir karşılığı vardır. Türkçe diline geçen talimat kelimesi, yönerge anlamındadır. TDK'ya göre yönerge anlamında belirtilen bir kelimedir. Talimat kelimesi, genellikle haber yazılarında daha çok kullanılıyor. Anlamı bakımından haberlerde daha çok geçirilen bir kelimedir.