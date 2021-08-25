Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri değişti

Karara göre Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Haşan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata, görevden alındı. Kurul Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli atanırken yeni üyeler; Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz oldu.