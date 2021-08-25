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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.08.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri değişti

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Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri değişti

Resmi Gazete'de yayınlanan 25 Ağustos tarihli atama kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri değişti. 

Karara göre Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Haşan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata, görevden alındı. Kurul Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli atanırken yeni üyeler; Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz oldu.

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