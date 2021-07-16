Takyidat nedir, ne işe yarar? Takyidat belgesi e-devletten nasıl alınır?

Takdiyat kelimesi gayrimenkul alanında sık duyula ve kullanılmakta olan ifadelerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı takdiyat kavramının bilinmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Takdiyat Ne Demektir?

Takyidat, sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre sınırlama manasına gelmektedir. Takyidat adı verilen belgenin üçüncü kişiler tarafından talep edilebilmesi mümkün olmasa bile taşınmaz bilgilerinin tüm herkes tarafından sorgulanması mümkün olmaktadır.

Takyidat Belgesi Nedir?

Takiydat belgesi genel olarak tapunun detayını gösteren bir belge türünü ifade etmektedir. Mevcut olan binaların üstünde şerh, haciz, ipotek, intifa hakkı, şufa hakkı, irtifak hakkı, vefa hakları, serbest dereceden olan istifade hakları bulunabilmektedir. Bunları gösterebilen ya da bunların olmadığını gösterebilen belgeye ise takyidat belgesi ismi verilmektedir.

Takiydat belgesi alabilmek amacı ile belirli bir harç yatırmak gerekmektedir. Bu harcın yatırılmasının ardından ise takiydat belgesi kolay bir şekilde alınabilmektedir. Takiydat belgesinin alınabilmesi için bahsedilen harcın Ziraat Bankası'na, İş Bankası'na, Halkbank'a ya da Vakıfbank gibi olan bankalara yatırarak temin edilebilmektedir.

Takyidat Belgesi Nasıl Alınır?

Türkiye içerisinde takyidat belgesi Tapu Müdürlüğü içerisinden kolay bir biçimde alınabilmektedir. Bu belgeyi alabilmek amacıyla anlaşmalı bankalara bir başka deyiş ile Ziraat Bankası, İş Bankası ve Halkbank’asına takyidat harcının yatırılması gerekmektedir. Günümüzde mevcut halde bulunan çoğu bankalar yatırılması gerekli olan bu harcı sadece gişelerden tahsil edebilirlerken Ziraat Bankasından takyidat harcının yatırılabilmesi istenir ise o zaman bahsedilen bu işlemi ATM cihazı aracılığıyla hayata geçirmek gerekmektedir. Şayet iskan ismine takyidat belgesinin alınması gerekli oluyor ise ilgili olan apartmanda mevcut olan her daire bağımsız bir biçimde harç ücretini de bankaya yatırması gerekmektedir.

Takyidat Belgesini Kimler Alabilir?

Günümüz içerisinde tapu işlemlerinin yapılması amacıyla takyidat belgesinin de büyük bir önemi bulunmaktadır. Takyidat belgesini genel itibari ile malik sahibi ya da bu malikten hak sahipleri kabul edilen kişiler alabilmektedir.

Takyidat belgesi çağımızda üçüncü şahıslar aracılığıyla alınması ya da verilmesi mümkün olmadığı gibi bununla birlikte alınması da kesin bir şekilde yasak olmaktadır. Ayrıca takyidat belgesi, Tapu Müdürlüğü'nce verilebilen nitelikte bir belge olup, bu tapu çalışanlarından talep edilebilmesi veya harç bedelinin mevcut bankaların ATM’lerinden yatırılarak makbuzu ile birlikte giderek alınabilmektedir.

Takyidat Belgesi E-devletten Nasıl Alınır?

Takiydat belgesi çağımızda e- devlet adı verilen uygulama üzerinden oldukça kolay bir şekilde alınabilmektedir. Bu sistemden faydalanmak amacıyla beraber Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü servislerinin ana sayfasına başvurmak gerekmektedir. Böylece, bu biçimde yapılan bir müracaat aracılığı ile e-devlet üzerinden istenen Takiydat belgesi alınmaktadır. Bu sebeple de takyidat belgesi bir hayli önemli bir belge olmaktadır.

Tapu Sicili Nedir?

Türk eşya hukuku kapsamında en önemli nitelikteki metalarından ve inceleme ile koruma alanlarından birisi de, “taşınmaz” malvarlığı değerleri olmaktadır. “Taşınmaz” kavramının esas ifade; arsa, tarla, arazi, apartman, bağımsız bölüm, daire, iş yeri gibi gayrimenkulleri ifade etmektedir. Bilindiği üzere bu çeşit taşınmazlar için “tapu kaydı” şart olmaktadır.

Taşınmazın usulüne ideal olarak tapu üzerine kayıtlı olması ve bununla birlikte malikin elinde bir tane “tapu senedi” yer alması gerekmektedir. Tapu sicilinde bulunan kayıt, taşınmazın kime ait bulunduğunu gösterebilen ve taşınmaz mülkiyeti için de kurucu netice doğuran bir ibare olmaktadır. Kaydın varlığı, malike verilmiş olan tapu senedi ile kanıtlanmaktadır.