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Taksim Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Taksim Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Taksim Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Taksim Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Kağıthane ve Beşiktaş ile komşu olan Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biridir. Beyoğlu'na bağlı ilçelerden biri olan Taksim, aynı zamanda ilçedeki meydanın adıdır. Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen Taksim'in hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Taksim, Avrupa mı yoksa Anadolu yakasında mı tüm detayları ile derledik.

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  Taksim'in en bilinen ve en fazla turist çeken yerleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Çiçek Pasajı

2- Pera Müzesi

3- Asmalımescit

4- Galata Mevlevihanesi

 5- Sent Antuan Kilisesi

6- Taksim Cumhuriyet Anıtı

7- Hüseyin Ağa Cami

 8- Surp Ohan Voskiperan Kilisesi 

 Taksim Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 Avrupa Yakasında yer alan Taksim, Çağlayan Adliyesine bağlıdır. Diğer adı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Adalet Sarayı olan adliyenin baktığı diğer ilçeler, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Eyüp ve Fatih'tir. 

 343 bin metrekare genişliğindeki İstanbul Adalet Sarayı, Avrupa'daki en büyük adalet sarayıdır. Abide-i Hürriyet Caddesinde yer alan adliyeye minibüsle, metrobüsle ve metro ile ulaşım sağlanabilir.

İstanbul Taksim Avrupa mı Anadolu Yakası mı? 

 Beyoğlu'nun en kalabalık semti olan Taksim, Avrupa yakasında yer almaktadır. 

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 Taksim ile İlgili Bilgiler 

 2021 yılı verilerine göre nüfusu yaklaşık 230 bin olan Taksim'in en kalabalık mahalleleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Arap Cami Mahallesi

2- Cihangir Mahallesi

3- Küçük Piyale Mahallesi

 

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