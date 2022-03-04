Taksim Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Taksim Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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Taksim'in en bilinen ve en fazla turist çeken yerleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Çiçek Pasajı

2- Pera Müzesi

3- Asmalımescit

4- Galata Mevlevihanesi

5- Sent Antuan Kilisesi

6- Taksim Cumhuriyet Anıtı

7- Hüseyin Ağa Cami

8- Surp Ohan Voskiperan Kilisesi

Taksim Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Avrupa Yakasında yer alan Taksim, Çağlayan Adliyesine bağlıdır. Diğer adı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Adalet Sarayı olan adliyenin baktığı diğer ilçeler, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Eyüp ve Fatih'tir.

343 bin metrekare genişliğindeki İstanbul Adalet Sarayı, Avrupa'daki en büyük adalet sarayıdır. Abide-i Hürriyet Caddesinde yer alan adliyeye minibüsle, metrobüsle ve metro ile ulaşım sağlanabilir.

İstanbul Taksim Avrupa mı Anadolu Yakası mı?

Beyoğlu'nun en kalabalık semti olan Taksim, Avrupa yakasında yer almaktadır.

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Taksim ile İlgili Bilgiler

2021 yılı verilerine göre nüfusu yaklaşık 230 bin olan Taksim'in en kalabalık mahalleleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Arap Cami Mahallesi

2- Cihangir Mahallesi

3- Küçük Piyale Mahallesi