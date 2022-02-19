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Takoz nedir, ne işe yarar? Gerçek hayatta, hissede, kriptoda takoz ne için kullanılır?

Takoz nedir, ne işe yarar Gerçek hayatta, hissede, kriptoda takoz ne için kullanılır

Günlük yaşamda kullanılan pek çok sayıda sözcük vardır. Bunların manaları elbette bilinir ve söylenir. Ancak bazı kelimelerin birden çok anlamları olabilir ve bunların ne anlama geldikleri ise her zaman bilinmeyebilir. Böyle durumlarda sözlüğe bakılır ya da farklı kaynaklardan araştırmaya girişilir. İşte bu bağlamda takoz sözcüğü nedir, takoz nedir, takoz ne işe yarar, gerçek hayatta, hissede, kriptoda takoza ne için kullanılır ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Takoz kelimesi Türkçede birden çok anlamı olan bir sözcüktür.

 Takoz Nedir, Ne İşe Yarar?

 Takoz kelimesinin anlamına bakıldığına, takoz "kaymaması, kımıldamaması için bir taşıtın veya geri tepmemesi için bir topun tekerlekleri altına yerleştiren ağaç engel"dir.

 Gerçek Hayatta Takoz Ne İçin Kullanılır?

 Takoz günlük hayatta daha çok ilk anlamı ile kullanılır. Yani taşıtın kaymaması için tekerleklerin altına yerleştiren ağaç engele denir. Ya da bir taşıtın kaymaması ve kımıldamaması için tekerlekleri altına yerleştirilen plastik, tahta engel olarak kullanılır.

 Fakat takoz kelimesi ayrıca "kaba saba insan" manasında mecazi olarak da kullanılır. Bir diğer anlamı ise; lakerda yapılmak için kesilmiş torik balığı parçasına da takoz denir. Ayrıca takoz; kızaktaki geminin, üstünde oturduğu ağaçlardan her birine de denir.

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 Takoz; çivi çakmak için duvarın içine yerleştirilen ağaç parçasına da denmektedir. Takoz sözcüğü günlük yaşamda ayrıca, bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kıskı veya kama anlamında da kullanılır.

 Takoz Hissede Ne İçin Kullanılır?

 Hisse senedi piyasasında bir terim olan "takoz" diğer adı ile kama; mevcut trendde bir zayıflama sinyali verme durumudur. Bu oluşumla karşılaşıldığında, yatırımcıların paritenin yönü konusunda karar verme aşamasında olduğu anlaşılır Kamalar, yani takoz, trend devamı ya da geri dönüş kalıpları olarak kullanılabilir. Örneğin; fiyat, yükselen destek ve direnç çizgileri arasında sıkışırsa yükselen bir kama oluşur.

 Takoz Kriptoda Ne İçin Kullanılır?

 Kripto takoz denilen kavram hisse senedi piyasası ile ilgilidir. Teknik analizlerde kullanılan ve mevcut fiyat trendinde duraklama yaşanacağı sinyalini verecek biçimde aşağı veya yukarı gidecek üçgen benzeri modele denir.

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