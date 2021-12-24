Takoz ne demek, ne anlama gelir? Takoz kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Takoz kelimesi özellikle araçların yolda kaymasını engellemek için lastikler konulan malzemeleri de kapsamaktadır.

Takoz Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

Takoz kelimesi eşyaların kımıldamadan durmasını sağlamak amacıyla eğik kısımlarına veya altlarına yerleştirilen ağaç yahut kama olarak bilinmektedir. Takoz sert ve kaba bir cisim yahut bir ağaç parçası anlamına gelmektedir.

Takoz genellikle hareket etmesi olağan eşyaların hareketi karşısında oluşabilecek zararı engellemek için konulan bir eşyadır. Takoz bir ağaç parçası olarak kabul edilebileceği gibi cismin hareketini kısıtlamak için bazen de plastik veya demir parçası da olabilmektedir.

Takoz genellikle araçlarda sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Günlük hayatta da bazı yerlerde eşyaları sabitleme işinde kullanılabilmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Takoz Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

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Türk Dil kurumuna göre takoz kelimesinin sözlük anlamı bir taşıtın kaymaması için lastiklerinin altına yerleştirilen bir engel veya ağaç şeklinde bilinmektedir. Diğer bir anlamı ise bir eşyanın kımıldamadan durmasını sağlamak amacıyla veya kaymasına engel olmak için altına koyulan bir cisim olarak bilinmektedir.