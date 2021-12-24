Takoz ne demek, ne anlama gelir? Takoz kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Okuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktıOkuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü! Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktı#Aksaray
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...#Otomobil Piyasası
Futbolu bekleyen kaos Hayatları tehlikede mi Maskot çelik yelek giyiyor...Futbolu bekleyen kaos! Hayatları tehlikede mi? Maskot çelik yelek giyiyor...#Afrika Uluslar Kupası
Vatandaş Merkez Bankasının garantör olduğunu görecek"Vatandaş Merkez Bankası'nın garantör olduğunu görecek"#Cumhurbaşkanı
İzmirde yangın faciasından çok acı haber: 3 kardeş yaşamını yitirdiİzmir'de yangın faciasından çok acı haber: 3 kardeş yaşamını yitirdi#İzmir
Pitbull saldırısına uğrayan Asiyeden ilk fotoğraf Doktorundan açıklamaPitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Doktorundan açıklama #Asiye Ateş
Vakıfbanktan açıklama geldi Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı devreye alındıVakıfbank'tan açıklama geldi! Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı devreye alındı#Vakıfbank
İşte yeni taksimetre fiyatları... İstanbulda toplu ulaşıma zamİşte yeni taksimetre fiyatları... İstanbul'da toplu ulaşıma zam#Taksi
Gülçin Ergülden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçıya duygusal mesajGülçin Ergül'den sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'ya duygusal mesaj#Gülçin Ergül
21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı#Sıkı Muhabbet
Alexten ayrılık ve yeni takım açıklaması Pro lisansımı alınca oturup konuşacağızAlex'ten ayrılık ve yeni takım açıklaması! 'Pro lisansımı alınca oturup konuşacağız'#Alex De Souza
Parlamentoyu basıp, her yeri ateşe verdiler... Dünya diken üstündeParlamentoyu basıp, her yeri ateşe verdiler... Dünya diken üstünde#Solomon Adaları
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasında kararÖzcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar#ÖZCAN DENİZ
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Takoz ne demek, ne anlama gelir? Takoz kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Takoz#Takoz Ne Demek
Takoz ne demek, ne anlama gelir Takoz kelimesinin TDK sözlük anlamı

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında bulunan takoz kelimesi gündelik hayatta bazı eşyaların dik durması veya eğime karşı durması için kullanılan bir kelime olmaktadır. Takoz kelimesi eski dönemlerde de kullanılmakta ve ham bir cismi işaret etmektedir. Takoz ne demektir ve ne anlama gelir? Türk Dil kurumuna göre takoz kelimesinin sözlük anlamı nedir tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Takoz kelimesi özellikle araçların yolda kaymasını engellemek için lastikler konulan malzemeleri de kapsamaktadır.

 Takoz Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

 Takoz kelimesi eşyaların kımıldamadan durmasını sağlamak amacıyla eğik kısımlarına veya altlarına yerleştirilen ağaç yahut kama olarak bilinmektedir. Takoz sert ve kaba bir cisim yahut bir ağaç parçası anlamına gelmektedir.

 Takoz genellikle hareket etmesi olağan eşyaların hareketi karşısında oluşabilecek zararı engellemek için konulan bir eşyadır. Takoz bir ağaç parçası olarak kabul edilebileceği gibi cismin hareketini kısıtlamak için bazen de plastik veya demir parçası da olabilmektedir.

 Takoz genellikle araçlarda sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Günlük hayatta da bazı yerlerde eşyaları sabitleme işinde kullanılabilmektedir.

 Türk Dil Kurumuna Göre Takoz Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Haberin Devamı

 Türk Dil kurumuna göre takoz kelimesinin sözlük anlamı bir taşıtın kaymaması için lastiklerinin altına yerleştirilen bir engel veya ağaç şeklinde bilinmektedir. Diğer bir anlamı ise bir eşyanın kımıldamadan durmasını sağlamak amacıyla veya kaymasına engel olmak için altına koyulan bir cisim olarak bilinmektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Takoz#Takoz Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz