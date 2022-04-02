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Takograf Cihazı Hangi Araçlarda Zorunludur? Takograf Hangi Durumlarda Ve Neden Kullanılır

Takograf Cihazı Hangi Araçlarda Zorunludur Takograf Hangi Durumlarda Ve Neden Kullanılır

Büyük araçlara takılan birçok cihaz bulunmaktadır. Bu cihazlardan biride takograf cihazıdır. İnsanlar takograf cihazının ne amaca yaradığını ve hangi araçlarda olması gerektiğini merak etmektedir. Takograf nedir? Takograf cihazının hangi araçlarda kullanımı zorunludur? Takograf cihazı hangi durumlarda ve neden kullanılır? Sizler için takograf cihazı ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

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 Takograf şehirlerarası seyahat eden kamyonlar, tırlar ve otobüslere takılan bir denetleme cihazıdır. 

 Takograf Nedir? 

 Takograf araçlara takılan bir denetleme cihazıdır. Takograf cihazının takılı olduğu araçlarda birçok şey kayıt altındadır. Takograf cihazı aracın ne kadar süre veya ne kadar kilometre yol aldığını kayıt altına almaktadır. Aracın ne kadar hızla hareket ettiğini ve aracın ne kadar dinlendiği bilgileri kaydetmektedir. Bu kayıtları istenen durumlarda yazıcısından çıkarta bilir ya da bellek kartı ile kontrol edilebilmektedir. 

 Takograf Cihazı Hangi Araçlarda Zorunludur? 

 Takograf cihazı şehirler arası kullanılan kamyon, otobüs ve tır gibi araçlarda kullanılmaktadır. Takograf cihazı ağırlığı 3500’ü geçen kamyon, kamyonet ve tırda bulunması zorunludur. Takograf otobüslerde de bulunması gereken bir cihazdır fakat otobüsün alabileceği yolcu sayısı 17 kişiyi geçmiyorsa takograf gerekli görülmemektedir. Takograf cihazı şehir içinde taşımacılık yapan kamyonlarda ve belediye bağlı araçlarda olması zorunlu değildir. 

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 Takograf Cihazı Hangi Durumlarda Kullanılır? 

 Takograf cihazı genellikle denetimlerde kullanılan bir araçtır. Takografi aracı arabanın ne kadar vakittir yol yaptığını, ne kadar hızla gidildiğini ve aracın ne kadar dinlendiğini gösterdiği için denetimlerde takografi cihazının raporuna bakılmaktadır. Takografi raporuna göre sürücü kurallara uymadıysa ceza yazılabilir. Kaza olduğu zaman takografi raporuna bakılarak şoförün yeterince dinlenip dinlenmediği, ne kadar hız yaptığına bakılmaktadır.

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