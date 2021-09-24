Takım Yıldızı Nedir? Takım Yıldızlarının İsimleri Özellikleri Ve Anlamları

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Gökyüzüne arka arkaya birkaç gece baktığınız zaman bir takım yıldızların aynı yerlerde durduklarını inceleyebilirsiniz. Bu şekilde bir arada duran yıldızlar takım yıldızı olarak isimlendirilmektedir. Gökyüzünde 88 adet takım yıldızı bulunmaktadır.

Takım Yıldızı Nedir?

Gökyüzüne baktığınız zaman yerleri hiç değişmeyen yıldızlar görebilirsiniz. Bu yıldız toplulukları takım yıldızı olarak isimlendirilmektedir. Takım yıldızlarının her biri Latince bir isim almaktadır.

İnsanlar takım yıldızlarına baktıkları zaman her bir takıl yıldızını bir nesneye benzetmişlerdir. Bu nedenle takım yıldızlarına genelde bir hayvan ismi ya da bir nesne ismi verilmektedir.

Takım Yıldızlarının İsimleri Özellikleri ve Anlamları Nelerdir?

Her takım yıldızının farklı özellikleri ve farklı isimleri bulunmaktadır.

Avcı Takım Yıldızı

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Avcı takım yıldızı Orion ismi ile de bilinmektedir. Orion takım yıldızına bakıldığında ölüm ve yaşam bir arada bulunmaktadır. Orion değerli gökyüzü taşlarına sahiptir. Bu takım yıldızın sol üst tarafında Betelgeuse isimli ölüm yıldızı yer almaktadır.

Betelgeuse isimli yıldız Dünya'dan yaklaşık olarak 642 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Bu yıldız kırmızı süper yıldız olma özelliğine sahiptir. Kütlesi Güneş'in kütlesinden 12 kat daha büyüktür. Bu yıldızın çok kısa bir sürede patlayacağı tahmin edilmektedir. Patladığı zaman Dünya'dan çıplak gözle gündüzleri de görülebilecektir.

Rigel Yıldızı Orion takım yıldızının sağ alt tarafında yer almaktadır. Rigel, yaşam yıldızı olarak bilinmektedir. Yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. gökyüzündeki en parlak 7. yıldız olma özelliğine sahiptir. Bunun yanında Orion takım yıldızında alfadır. Takım yıldızlar içerisinde en parlak olanlar Alfa olarak isimlendirilmektedir.

Büyük Köpek Takım Yıldızları (Canis Major)

Bu takım yıldızın en parlak yıldızı Sirius'dur. Sirius Yıldızı, Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Sirius bulunduğu takım yıldızının alfası olma özelliğine sahiptir.

Boğa (Taurus) Takım Yıldızları

Bu takım yıldız boğaya benzetilmesi nedeni ile bu ismi almıştır. Aldebaran Yıldızı boğanın kızaran gözü olarak nitelendirilmektedir. Diğer önemli yıldızı ise Elnath yıldızıdır.

Aldebaran Yıldızı, boğanın kızgınlık nedeni ile kızaran gözü olarak nitelendirilmektedir. Bu yıldız dünya'dan yaklaşık 65 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Bunun yanında güneşten yaklaşık 35 kat daha büyük olma özelliğine sahiptir. Aldebaran Boğa Takım Yıldızının en parlak yıldızıdır.

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Elnath ise boğa Takım yıldızının betası konumundadır. Yani takım yıldız içerisindeki en parlak ikinci yıldız olma özelliğine sahiptir. Elnath Yıldızı kimyasal açıdan oldukça ilginçtir.

Büyük Ayı (Ursa Major) Takım Yıldızı

Bu takım yıldızının önemli yıldızları Duphe ve Merak Yıldızıdır. Kutba yakın olması nedeni ile Kuzey Yarım Kürede tüm yıl boyunca net bir şekilde görülebilmektedir. Büyük Ayının arka ayaklarına dikkatli bir şekilde bakıldığında kepçe şeklinde 7 tane parlak yıldız görülmektedir. Gökyüzünde bu kepçelerin duruşuna bakarak hangi mevsimde olduğumuzu anlamak mümkündür.

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Küçük Ayı (Ursa Minör) Takım Yıldızı

Küçük ayının öne çıkan yıldızı Kutup Yıldızıdır. Kutup Yıldızının diğer bir ismi Şimal Yıldızıdır. En parlak yıldız olarak bilinse de bu bilgi yanlıştır. En parlak yıldız Sirius'dur.

Kartal (Aquila) Takım Yıldızları

Kartal Takım Yıldızları Ukap, Tarık, Tavşancıl isimleri ile de anılır. Altair Yıldızı, kartalın boynunu oluşturur. Bu yıldız Dünya'dan sadece 17 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Bu nedenle dünyaya en yakın yıldız olarak bilinmektedir. Altair, Kartal Yıldız Takımının alfa yıldızıdır.